涉30亿洗钱案 两银行前客户经理与一前司机被控上庭

涉及30亿元洗钱案在逃人员的前私人司机，涉嫌把两辆劳斯莱斯和两辆法拉利弃置多层停车场，还向警方隐瞒此事；他与另外两名涉嫌协助洗钱案被告伪造文件的银行前客户经理，一同被控上庭。

三名被告分别是王启明（26岁，中国籍）、刘凯（35岁，中国籍）和苏炳海的前私人司机刘义杰（41岁，新加坡籍）。他们于星期四（8月15日）在国家法院面控。

这是继10名被告服刑完毕被遣送后，再次有人因涉及同一起洗钱案被控。刘义杰也是第一名因涉案被控的新加坡人。

王启明案发时是花旗银行的客户经理，当时的客户包括洗钱案的两名罪犯苏宝林和王水明。他面对五项伪造文件意图欺骗、两项伪造文件、一项妨碍司法公正、一项提供假口供，以及一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。

根据控状，王启明涉嫌在2020年12月与苏宝林串谋伪造一份借贷协议，意图欺骗渣打银行；同年12月15日，他涉嫌持有相信部分来自苏宝林犯罪所得的48万1678元，无法合理说明款项来源。

2021年4月19日至25日期间，王启明被指伪造王水明与一人的借款文件，意图欺骗花旗银行，证明存入王水明户头的99万9980元的款项来源。

王启明也在2021年2月16日至8月23日期间，涉嫌提交或伪造贷款协议和多份汇款单据给花旗银行，协助名为谢玉燕和许永坤等人士隐瞒共约439万5225元的款项来源。

另外，王启明还被指在2021年10月12日删除WhatsApp的对话记录，妨碍司法公正；2021年11月15日，他涉嫌在樟宜机场向移民与关卡局人员谎称遗失护照以免被扣押，实则护照当时已上交给警方。

刘凯当时是一家银行的客户经理，客户包括林宝英。他面对一项伪造文件意图欺骗的控状，指他在2020年11月24日协助林宝英，将伪造的中国税务文件提交给瑞士宝盛银行，申请在瑞士开设银行户头。

刘义杰则面对一项妨碍司法公正和一项提供假情报给公务员的罪名。控状指他涉嫌在2023年9月11日至10月5日期间，把苏炳海名下的四辆豪华车，弃置在文庆路上段第20座组屋附近的多层停车场，并向警方谎称苏炳海并未托他保管任何贵重物品。

这四辆豪华车分别是两辆劳斯莱斯和两辆法拉利。苏炳海目前正被警方通缉。

王启明和刘凯都已聘请律师，两人的律师都在庭上表示需要时间接受指示或做出陈情，申请将案件展期。刘义杰则表示有意寻求法律咨询。

刘凯在进入法院前衣着密实，身穿连帽长袖外套、戴着墨镜和口罩，直到进入庭内才摘下，以期避开媒体注意。

王启明的案件展期至9月19日，刘凯和刘义杰的案件则展期至9月12日过堂。

约9亿4400万元非法资产已被充公

这起在2023年8月侦破、涉及款项高达30亿元的洗钱案中，共有九男一女先后被治罪，法院也充公了他们约9亿4400万元的非法资产。他们服完各自的刑期后，其中八人被驱逐至柬埔寨，一人被驱逐至日本，一人被驱逐至英国。

在审理苏宝林与王水明案件的过程中，庭上曾数次提到王启明，揭露苏宝林与他串谋伪造文件欺骗渣打银行，苏宝林之后用以此骗得的65万7980元购买其他房地产。同时，王水明也通过王启明，提交伪造的中国招商银行账单给花旗银行作为证明文件。

当局自2021年10月开始调查王启明，他在这期间一直保释在外。花旗银行发言人早前答复《联合早报》询问时说，王启明已在2022年4月离职。（部分人名译音）