新加坡时尚协会“改变现状”峰会 倡导衣物回收利用

人们日益增长的消费和对快时尚的追求，带来纺织品产量过剩、碳排放增加等诸多环境问题，我国将通过创新、行业发展、提高公众可持续发展意识等方面来改善这一情况。

星期四（8月15日），在新加坡时尚协会举办的第三届改变现状峰会（Be The Change Summit）上，永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士呼吁时装业者建立循环文化，公众也应审视自己的需求，避免浪费。

仅2%纺织品或皮革废料被回收

新加坡时尚协会去年的一项调查显示，我国每人每年平均丢弃九件服饰，整体可回收纺织垃圾量达2万至4万公吨。国家环境局去年的调查也显示，新加坡仅有2%的纺织品或皮革废料得到回收，其中品质较好的会被转售，而不适合再利用的，则被处理成抹布或填充材料。

许连碹指出，时装业实现资源循环利用的过程中存在两大挑战，一方面是衣物中含有不同的纤维混合物和成分，难以回收，因此目前纺织品的整体回收率很低；另一方面是技术上缺乏回收衣料的解决方案。尽管越来越多设计师和公司采用单一材料制作服装来实现可持续发展目标，但是要形成一种常态还任重道远。

许连碹强调，培养时装业的循环理念，人人有责。“创新突破和行业努力固然重要，但与此同时，消费者在购买新衣服之前，也应认真审视自己的需求，接受二手服装的理念，并愿意为可持续制造的产品支付更高的价格。”

在峰会上，新加坡时尚协会主席林燕萍说，协会致力于通过可持续发展、创新和推广亚洲手工艺三方面，将新加坡打造成负责任的亚洲时尚中心，并促进亚洲时尚界及其他地区的可持续发展。

协会总裁张婷婷受访时说，时尚行业的可持续发展需要业界、政府与学校的合作与共同努力，提高公众的认知度。新加坡时装协会与本地多所学校合作开始讲座与工作坊，所有学校的学生都可以免费申请成为协会会员。此举将帮助年轻一代了解时装产业的创新和技术，以及如何降低对环境的破坏和影响。

协会设立“时尚协会学生挑战计划”

为了培养掌握行业可持续发展相关技能的年轻人才，协会设立了“时尚协会学生挑战计划”，表彰在持续发展的时装项目中，展现出创新能力的学生。协会还增设一项“时尚产业奖学金”，鼓励时尚产业在可持续发展、纺织品和材料、时尚供应链和业务发展等方面的研究，得奖者将每人获得1万元的资助，用于支付全日制课程的相关费用。