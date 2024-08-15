加控一项伪造罪 Evergreen首席执行官杨孔霖以100万元保释

涉嫌蓄意欺骗而教唆他人伪造公司文件的Evergreen Group Holdings首席执行官杨孔霖再被加控一罪，他获准以100万元保释在外，其间必须佩戴电子追踪器、遵守宵禁并定期向警方调查官报到。

以新加坡富豪自居的被告杨孔霖（David Yong，37岁）原本面对三项伪造文件的控状，他于星期四（8月15日）在国家法院被加控一项伪造文件的罪名。

杨孔霖自8月3日被控后便不得保释，身穿红衣的他星期四通过视讯出庭，脸上的胡渣清晰可见。

涉教唆他人伪造财报 将公司税前利润调至逾798万元

新控状显示，杨孔霖涉嫌在2022年10月至2023年2月，教唆名为董思芬的一人伪造有关Evergreen GH的财报，把公司税前利润调为798万4266元。

控方提交查案人员宣誓书，向法庭申请将杨孔霖的担保金额定在100万元，保释条件包括佩戴电子追踪器、遵守晚上10时至隔天早上6时的宵禁、每周向查案人员报到等。

宣誓书揭露，杨孔霖教唆他人伪造的发票上显示，Evergreen GH收到一笔24万零300元的款项，但实际上公司并未提供相关服务。新控状所指的伪造财报，比另一版本财报的198万4266元税前利润多出许多。

Evergreen自2019年以来，一直通过发行贷款票据（promissory note）筹集资金，承诺的年利率为10%，为期一年。证据显示，公司发行至少6300万元的贷款票据，将筹集的部分资金借给第三方企业，每月收取利息，以达成承诺贷款票据持有者的回报。

这些贷款协议仅价值约240万元，警方查获的公司户头则持有780万元，仍有大量资金目前下落不明。杨孔霖很可能使用这笔款项潜逃，且他在缅甸、柬埔寨、越南、韩国和香港都有资产，其中一个香港公司户头还拥有470万元的款项。

代表律师：杨孔霖已将柬埔寨护照交还柬当局

另外，杨孔霖在2023年2月曾获取柬埔寨护照，护照目前不知去向。当局目前在等待柬埔寨有关当局确认，杨孔霖是否已放弃柬埔寨国籍，并交出护照。

控方指出，杨孔霖有潜逃风险，因此必须设置高额担保金，以确保他不会潜逃。他日若柬埔寨当局确认杨孔霖已放弃该国国籍，再来商讨是否需要调整担保金额。

代表被告的柯吴律师事务所律师苏呢尔说，杨孔霖已在今年6月把护照交还给柬埔寨当局，他是新加坡人，在本地扎根，恳请法庭把保释金额定在25万元。

法官批准控方的申请，允许杨孔霖以100万元保释。案展至9月27日进行审前会议。

原本的三项控状显示，杨孔霖涉嫌在2021年12月16日前后，两次教唆刘梦涵伪造Evergreen GH的发票，分别发给名为陈罗伊的一人和Evergreen Venture Capital Pte Ltd，制造后两者购买家具和电器的假象。

杨孔霖也被指教唆刘梦涵伪造另一份发票，用来制造出售家具给郑爱辰，以及为郑爱辰提供室内设计服务的假象。

根据会计与企业管制局的资料，杨孔霖是2018年创立Evergreen GH的唯一股东，他在2023年12月卸下董事职务。

伪造文件罪名若成立，杨孔霖可被判最长10年监禁、罚款或两者兼施。（部分人名译音）