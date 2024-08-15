国大与IBM将合建AI研究与创新中心 亚太区首见

新加坡国立大学和美国国际商业机器公司（IBM）将联手创建人工智能（AI）研究与创新中心，旨在加快前沿研究，推动人工智能创新在本地的采用。国大将因此成为亚太区首个拥有IBM完整人工智能研发基础设施的高校。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在星期四（8月15日）的IBM常年大会上，宣布了国大和IBM之间的上述战略合作计划。她说：“这项合作是新加坡稳步建设人工智能生态系统的又一例证。”

新中心旨在利用IBM的最新人工智能软硬件技术和国大的科研优势，为新加坡科研院所、企业等机构提供开发AI模型等前沿科技产品的开源平台。中心也将为国大研究创新计划（Graduate Research Innovation Programme，简称GRIP）以及本地起步企业、中小企业提供重要的科研平台。

国大和IBM尚未宣布新中心的建设时间表和投入资金的数额。根据初步计划，新中心设于国大计算机学院内，IBM将提供开发AI新技术所需的软硬件基础设施，以及一批已对外公开的AI模型。

据IBM，新中心将采用IBM为开发生成式人工智能而研制的最新系统芯片AIU，其能效是常规图形处理单元（GPU）的至少四倍。GPU是公认的开发大型语言模型等人工智能技术的核心工具之一。

着重研究安全人工智能和绿色人工智能

国大计算机学院院长陈建利教授星期三（14日）在配合IBM常年大会而召开的记者会上说，目前，人工智能运行需要的数据量和能量都很大，研究人员希望能够减少数据与计算的能量损耗，例如在研发更小且更具针对性的大语言模型等的时候。因此，新中心将着重研究安全人工智能（Safe AI）和绿色人工智能（Green AI）。

IBM研究部混合云（Hybrid Cloud ）和AI平台副总裁普里娅（Priya Nagpurkar）接受《联合早报》采访时指出，新中心的开放政策也有利于业者，共同寻找与防范涉及AI的深度造假以及“幻觉”（hallucination）等负面问题。

“我们希望与国大继续合作，为应对数据安全、AI使用的公正公平等社会问题找到解决方案。”

全国人工智能核心AI产业创新总监廖永健受访时说，中小企业要找到专业规模的AI研发平台并不容易，IBM和国大的合作可让本地中小企业更方便地利用最新技术平台从事AI研发。

“在AI领域，今后还会有更多高等院校和服务供应商之间的合作，这种合作形式也是世界科技发展的趋势之一。”

杨莉明：我国着眼于长远 重视量子科技

杨莉明在大会上发言时，重点介绍了新加坡对量子科技的重视。“新加坡一贯着眼于长远，总是在机会来临前就做好充分准备，所幸我们并不是从零起点出发。”

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明（红装），在IBM常年大会上发言。（何家俊摄）

今年5月，政府宣布全国量子策略（National Quantum Strategy），并投入近3亿元用于未来五年推进量子科技的发展。在这同时，当局重视量子技术的安全问题，且将围绕科研实力、基础设施，以及合作这三方面推进。

量子电脑的运算基于物理学原理，速度可比超级电脑快超过1亿5000万倍，能在几分钟内完成原需几万年才可得出的运算结果。