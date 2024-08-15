我国与印尼澳洲新西兰合作 为38条航线试行用户首选航线计划

新加坡、澳大利亚、新西兰，以及印度尼西亚携手，在四国之间的38条固定航线，试行用户首选航线计划，让飞机师灵活选择最有效也最直接的航线飞往目的地，无须沿着预设的航线来飞行，以此减少飞行时间和碳排放。

新加坡民航局星期四（8月15日）发文告宣布，新加坡与澳大利亚、印尼和新西兰的航空导航服务提供商，以及新加坡航空、澳洲昆达士航空（Qantas）、新西兰航空，以及印尼鹰航（Garuda Indonesia）这四家航空公司，共同开启四国之间38条固定航线上的用户首选航线（user-preferred routing，简称UPR）试验。

飞机师可根据情况灵活选择 最有效最直接航线

所谓用户首选航线，是让飞机师可根据情况灵活选择最有效也最直接的航线飞往目的地，这将能更好地使用空域，以及减少飞行时间和碳排放。

比如在新加坡和墨尔本之间的航线上，航空公司的每趟航班可节省多达1700公斤的燃料，并在一年内累计减少超过1960公吨的碳排放。

这项试验计划为期三个月，之后各方将对结果进行审查。根据运营方的反馈，各方将考虑将试验操作化，并把计划扩展涵盖更多城市和航空公司。

UPR试验是东南亚—大洋洲自由航路运行（Free Route Operations，简称FRTO）协议的关键举措之一。去年10月，这项协议由印度尼西亚、新西兰、新加坡的航空导航服务提供商与民用空中航行服务组织（CANSO），以及国际航空运输协会（IATA）在新加坡举行的国际民用航空组织（ICAO）大会期间签署。澳大利亚航空管理局（Airservices Australia）也已加入该合作协议，并参与了试验计划。

新航发言人答复《联合早报》询问时说，目前共有15个新航航班参与试验，涉及的目的地包括澳洲的阿德莱德、布里斯班、凯恩斯、达尔文、墨尔本、珀斯和悉尼等。

“在试验开始前，新航也与国际航空运输协会（IATA）以及当地的航空导航服务提供商共同进行了全面检讨，以确定哪些航线可以从试验中受益。”

新加坡民航局局长韩国元说，这次与澳大利亚航空管理局、印尼国家航线运作公司（AirNav Indonesia）、新西兰航空管理公司（Airways New Zealand）的合作是一个很好的例子，展示了航空服务商如何通过携手合作，更高效地利用空域，从而减少碳排放和飞行时间。