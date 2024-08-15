谷歌提供260万元资助本地社企 保护10万人免受诈骗和网络威胁

谷歌旗下的慈善机构组织Google.org启动“SG ScamWISE”计划，支援本地社会企业Bamboo Builders，提供200万美元（约260万新元）的资助。这项计划的主要目标是，从现在到2026年，保护10万名弱势青年和年长者，免受诈骗和网络威胁。

为安卓用户开发新安全功能

此外，新加坡网络安全局也和谷歌合作，共同为安卓用户开发了一项新的增强型防欺诈（EFP）安全功能，该功能通过Google Play保护机制（Google Play Protect）推出。自今年2月首次在新加坡推出以来，这一功能已阻止了近90万次来自网页浏览器、消息应用或文件管理器等侧载（sideloaded）应用在超过20万台设备上，安装高风险应用的企图。

侧载的应用一般指没有从官方应用商店下载安装，而是通过第三方安卓套件（APK）安装的应用。

卫生部兼数码发展及新闻部政务部长拉哈尤，星期四在SG ScamWISE启动活动上致辞时说：“这是一个显著的成就，因为这是首个由私人和公共领域共同开发的反诈骗产品。我也很高兴地宣布，新加坡是首个100%推出这个功能的国家。”

拉哈尤透露，当局与合作伙伴已实施多项措施来打击诈骗，有效地将恶意软件诈骗案件数量，从第一季度的60起，减少到第二季度的35起。

官方应用将带有“政府”标志

谷歌也宣布，安卓用户现在搜索政府官方应用时，如今将看到“政府”标志，以确保他们安装的是真实的政府应用。拉哈尤说，这是个有用的功能，有助于建立信任，也是应对假冒政府应用程序的尝试。

拉哈尤指出，为尽量减少网络危害，建立一个值得信赖的移动生态系统至关重要，公共和私人领域的合作，使我国能够开发创新解决方案，以应对如诈骗等在线危害。

她说：“我们必须共同在三大领域做出更多努力：提高数码素养；增强网络韧性并培养对移动生态系统的信任；利用技术共同打击不良行为者。”

拉哈尤补充，我国须更好地让人们自信地浏览网络空间，提高数码素养。她透露，自从资讯通信媒体发展局推出“数码益终身”（Digital for Life）框架以来，已有逾5万名年长者和学龄前儿童从中受益。

谷歌还与新加坡社科大学合作，推出首创的信任与安全（Trust and Safety）专业培训课程。课程将由谷歌信任与安全专家和业界领袖主讲，旨在培养新加坡和区域的更多网络安全专家。

第三届“YouTube影响力创作者”（YouTube Creators for Impact）项目也于星期四启动，旨在开发提高年轻人对网络风险的认识内容，涉及网络霸凌和基于图像的性虐待等问题。