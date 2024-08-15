助唇腭裂患者展笑容 不丹王太后获颁慈善领袖奖

通过一手创立的基金会，支持慈善组织以手术等治疗方式，帮助不丹的唇腭裂患者展露笑容。不丹王太后在本地获颁慈善领袖奖，以表彰她对慈善事业的贡献。

总部设在本地的全球慈善组织微笑亚洲（Smile Asia），星期四（8月15日）在新加坡万豪董厦酒店举行微笑慈善晚会。主办方推出首届微笑亚洲慈善领袖奖（Smile Asia Philanthropic Visionary Award），以表彰与微笑亚洲深度合作，显著改善各地弱势群体生活的杰出人士。

不丹王太后多杰·旺姆·旺楚克（Dorji Wangmo Wangchuck）致辞时感谢主办方，不仅为不丹患者提供改变人生的手术，也提供了基本营养、语言治疗、牙科护理、心理咨询等，帮助儿童病患和家属重获社会上应有的地位。

微笑亚洲与多国志愿组织合作，致力为面部畸形如唇裂、腭裂等患者，提供免费手术治疗和护理。它曾多次派遣任务团队前往柬埔寨、菲律宾、缅甸、孟加拉和蒙古等国。

在不丹王太后与她创办的塔拉雅那基金会（Tarayana Foundation）支持下，微笑亚洲从2013年至今，六次派遣医疗小组到不丹各地，为504名患者提供全面检查，并为其中231人进行手术。参与人员包括90名新加坡志愿者和71名外国专家。

微笑亚洲派遣医疗团队到不丹偏远地区，为当地唇腭裂患者进行免费手术，不丹王太后（右）也到场慰问儿童患者。（微笑亚洲提供）

微笑亚洲主席姚国龙（60岁）接受《联合早报》访问时说，他们也与当地组织合作，除了治疗患者，也为当地医护人员提供交流学习的机会。

他说：“不丹没有整形外科，专科医生也少，无法为这些患者提供治疗，而且当地医疗覆盖范围有限，病人难以求医。”

我国外交部长维文医生受邀担任颁奖人。他呼吁在场的300多名出席者，继续支持微笑亚洲和不丹王太后与基金会的慈善事业。“在金钱上支持慈善相对容易，但要组织行程到偏远地区、安排手术室等，更具挑战性。”