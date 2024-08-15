陆交局颁发跨岛线第二阶段最后土木工程合约

陆路交通管理局已颁发地铁跨岛线第一和第二阶段所有土木工程合约，总值超过130亿元。最新宣布颁发的合约为今年第四季开始，在马裕站和金文泰站之间展开隧道建造工程。

陆交局星期四（8月15日）发文告，宣布颁发跨岛线第二阶段最后一项土木工程合约。这项合约总值约1亿9900万元，颁发给中国水利水电建设集团（Sinohydro Corporation，简称中国水电）新加坡分公司，设计和建造马裕站（暂名，Maju station）和金文泰站之间的隧道。

陆交局说，中国水电在海内外基础设施项目中记录良好，之前建造了汤申—东海岸线纳比雅地铁站，目前也通过联营企业参与建造跨岛线的巴西立东站和金文泰站。

马裕站和金文泰站之间的双线隧道各长达1.4公里，将建在双溪乌鲁班丹等主要基础设施底下。这一带的土地主要由坚硬的沉积岩构成。

隧道工程进行期间，陆交局和承包商将密切监控工程进展，并落实必要措施确保地面稳固和工程安全，且如期完工。当局也会尽量减少施工对附近居民、商家等和基础设施的影响。

与此同时，陆交局宣布颁发价值约4亿元的合约，给西门子交通集团（Siemens Mobility）和Concord Corporation组成的联营企业，负责设计、供应、安装、测试和试运行跨岛线供电系统。

双方组成的联营企业早前也获颁合约，提供裕廊区域线的供电系统。在这之前，西门子交通集团完成了滨海市区线的供电系统，目前正为环线第六阶段和东北线延长线等实施供电系统。Concord Corporation则参与安装了环线的供电系统。

全长超过50公里的跨岛线分三阶段建造，完成后将是我国最长的全地下地铁线。

第一阶段长29公里，共有12个地铁站，预计2030年通车。约长15公里的第二阶段则有六个站，预计2032年投入服务。第三阶段工程的研究工作仍在进行，更多详情将在研究完成后公布。