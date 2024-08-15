马凯硕曾发表评论惹议 陈庆珠：允许表达不同声音很重要

在任何寻求进步、创新和韧性的社会里，允许不同声音的表达至关重要，持不同看法的人可以批评这些观点，提出观点的人则要准备好捍卫自己的立场。

我国巡回大使陈庆珠星期四（8月15日）在前资深外交官马凯硕（Kishore Mahbubani）回忆录的发布会上，举马凯硕2017年引起讨论的评论文章《卡塔尔：小国的重大教训》（Qatar: Big lessons from a small country）为例，指出这篇文章引起的讨论，对新加坡人有好处，加深了他们对这个议题的理解。

文章提出的观点——“小国应以小国的方法行事”，在当时引起内政部长兼律政部长尚穆根、我国外交部前常任秘书比拉哈里（Bilahari Kausikan），以及巡回大使王景荣的质疑。

发布会吸引上百名政、商和学术界人士出席。马凯硕、陈庆珠、巡回大使许通美，以及研究东南亚华人史的历史学者王赓武教授都在会上致词，并参与讨论环节。

陈庆珠说，马凯硕在评论文章中提出的观点，被视为具有争议性，正是因为新加坡生存策略的核心，是展现我国不容易受他人影响，也不轻易屈服，并坚持自己的原则。

陈庆珠强调，马凯硕作为一名公共知识分子，尤其是在倡导挑战传统思维的观点方面，发挥了重要作用。

“在任何寻求进步、创新和韧性的社会里，允许不同声音的表达很重要，持不同看法的人可以批评和抨击这些观点，提出观点的人则要准备好强力反驳，并捍卫自己的立场。”

陈庆珠说，美国、英国、欧洲都存在这样的观点交锋，说明这类讨论的重要性。她说：“我们不一定赞同他（马凯硕）的所有看法，甚至可能完全不赞同他的看法，但他通过提出可供讨论的观点，丰富了我们的社会。”

外交官出身的马凯硕，也是著名的国际关系学者，多年来积极在媒体和学术平台上，就地缘政治议题发表观点，并以其敢于发言的风格闻名。

许通美则形容马凯硕是个“叛逆者”（rebel），同时也“集智慧、博学、魅力和口才于一身”，是世界级的外交家，并在外交生涯中为新加坡带来荣耀。

资深外交官分享与建国领导人过往交流

马凯硕、许通美、陈庆珠和王赓武都曾与我国建国领导人有过交流。马凯硕在介绍三名嘉宾时笑说：“你不会再看到这样的阵容，加起来有336年的经验。”

四人在讨论环节中，分享了与建国总理李光耀和前副总理吴庆瑞博士的互动。

马凯硕透露，李光耀在1990年代不时会邀请他、许通美和陈庆珠共进午餐。他说，李光耀在公开场合中给人强悍的印象，但私下却是“世上最好的聆听者之一”。“他有极强的好奇心，很少有人察觉他这一面。”

王赓武则形容吴庆瑞“不是一个彻头彻尾的政治家”，更像是知识分子，并且用一种非常知识分子的方式对待政治。

王赓武认为，吴庆瑞和李光耀的风格不同，却能很好地合作，造就了今天的新加坡，这是件“非凡的事”。“他们两人即便性格不同，却能了解彼此，这是我们在历史中，必须了解的一段时期。”