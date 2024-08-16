致力维护社群和谐 曾建权：先关心个人根源

主张“在其位谋其职”，也坚信了解个人根源，才可能达成社会和谐，新加坡宗乡会馆联合总会副会长曾建权获颁公共服务奖章。

曾建权也是潮州八邑会馆永远名誉会长。他曾是潮州八邑会馆第45届和第46届董事会会长，期间推动潮州八邑会馆和义安公司达成和解。

2017年，义安公司计划重新发展潮州大厦，要求潮州八邑会馆撤离，双方无法达成共识，隔年发起诉讼。后来，潮州八邑会馆邀请文化、社区及青年部兼律政部第二部长唐振辉出面协调纠纷，经过漫长的谈判调解，曾建权说，双方都有协商的诚意。

最终，担任第47届董事会会长的吴木兴从曾建权手上接棒，在2023年底代表潮州八邑会馆签署协议，两大潮团多年纠纷圆满达至和解。作为和解的推手之一，曾建权付出不少努力。曾建权受访时说：“这不只是潮社的事，也是整个华社的事。”

作为宗乡总会副会长，曾建权也对本地华人建立身份认同持有坚定立场。2022年，政府一度宣布电子出生证将不注明籍贯，后听取民意恢复注明籍贯。曾建权相信，籍贯观念对于弘扬追本溯源至关重要。以华人社团为例，从姓氏，到地方，再到宗乡总会，这些血缘和地缘组织，除了凝聚宗乡情谊，也是建立新加坡华族身份认同的地方。

他说：“新加坡社会由多元种族组成，个人愿意了解自己的身份和根源，珍惜宗族关系，才可能与其他种族互为融合。”

曾建权也提到，华人会馆的责任是传承华族文化历史和传统，但作为新加坡华人，身份认同的建立同样重要。