新大新学年通识课程 着重培养数码科技等能力

新加坡管理大学的共同课程将加强数码科技与数据分析、可持续发展，以及新加坡和亚洲通识的学习内容，旨在更好地帮助学生应付未来职场需求。

新大星期五（8月16日）举办仪式和晚宴，象征新学年开始。今年入学的新生约2400人。今年起，所有新生须修读的共同课程将加强内容，顺应大学的战略重点，包括数码转型、可持续生活方式，以及亚洲增长。共同课程将着重培养学生掌握数码技能，增进他们对可持续发展课题以及新加坡与亚洲区域的认识。

开放新交换计划 增添新单元课程

根据新大发布的文告，李光前商学院也开放新的“三洲商业与领导教育交换计划”，供学生申请。新大联同美国北卡罗来纳大学（University of North Carolina）和丹麦哥本哈根商学院推出这项计划，每年让这所三大学的各15名学生参加，利用一年半内的时间，在这三所大学交换学习。

新大李光前商学院将选出15名学生参加交换计划，他们明年8月启程到北卡罗来纳大学，隔年1月回新大学习一个学期，之后再到哥本哈根商学院。

其他学院也增添新的单元课程，当中包括新大计算机与信息系统学院推出的计算机图像与虚拟现实、数码道德标准；社会科学院推出的经济学研究方法、Python数据科学；会计学院推出的可持续发展项目报告、会计机器自动化流程等。

此外，新大将通过SMU-X选修课为学生提供更多跨学科的学习机会，包括到海外国家和地区如印度尼西亚、香港等实习。新大综合学科学院（College of Integrative Studies）也推出商务韩语课程。

综合学科学院让学生自主决定主修，学院去年迎接首届学生。郑耀恩（22岁）是其中一名学生，毕业后将获颁综合学科学士学位。因患有脑性麻痹，他关注如何善用科技来改善特需者的生活，主修着重在利用人工智能打造包容环境。他多数时候会在计算机与信息系统学院和商学院上课。

他受访时说，综合学科学院让学生能自创主修的主题，学院再协助学生规划学习方案，以及须修读的课。“起初，我对这种模式也有所保留，担心雇主难接受。但学校也向企业做推广工作。这样的灵活安排让学生有更大的主导权，根据兴趣规划学习方向，我们因此也更有学习动力。”