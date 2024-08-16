领交响乐团唱最强音 吴友仁获颁公共服务星章

1990年，吴友仁受邀加入新加坡交响乐团董事会，当时只有31岁的他感到如履薄冰。

“你可以想象30岁出头的年轻人，每周六早上和检察总长（新加坡交响乐团首任董事会主席陈文德）、连瀛洲（华联银行创办人）还有各政府部门常任秘书等人坐在一起开会的样子吗？”吴友仁说：“第一年我几乎没敢说话，但各位前辈对我非常耐心，给我足够的空间学习、思考。”

吴友仁毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，读书时差点转去音乐专业。回国后他一边从事证券和投资工作，一边为《海峡时报》撰写古典乐评专栏。

进入交响乐团董事会多年后，吴友仁自2010年起接过董事会主席的棒子，乐团在他的带领下于2023年被英国《BBC音乐杂志》评为世界最佳乐团之一。此外，他也是新加坡国立大学杨秀桃音乐学院的筹办与创院主席，从2002年服务至2018年；2019年，他出任杜克国大医学院董事会主席。

获颁公共服务星章（勋条），吴友仁说：“其实我不太好意思称之为‘服务’，因为我所做的一切带给自己太多的快乐和满足，这是我的荣幸。这枚奖章属于和我在新加坡交响乐团共事过的每一个人。”

吴友仁：董事会应有更宽广视野

如果说当年新加坡交响乐团的“破格选用”是让他自己都曾费解的事，如今的吴友仁则坚信董事会应该有更宽广的视野。“以人工智能为代表的新技术正在革新每一个领域，今天的董事会既需要有经验的老将，也需要有未来视野的年轻人。一个董事会实际上是各种不同能力的集合，然后大家一起预见机遇和挑战。”

吴友仁说：“每年杜克国大医学院的授袍仪式上，我都看到之前学习工程、新闻、金融等不同专业的新生选择读医。未来他们当中有人会行医，也有人会从事医学研究，而他们所有的知识集合在一起，就是医学的未来。”