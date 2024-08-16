为国庆晚宴捐礼品十余载 吴皆佳：从未期待回报

尽管没有时间参与社区服务，八旬商人吴皆佳仍默默捐献自家罐头等食品，持续10多年从未间断。今年国庆，他因这份善举受到表彰，是年纪最大的受封者之一。

现年83岁的吴皆佳是吴裕兴私人有限公司（Goh Joo Hin Pte Ltd）主席。虽然这是他首次获得公共服务奖章，但他多年来一直是社区的重要支持者。

住在马林百列附近的他，目前担任如切民众俱乐部管委会的赞助人。约20年前，在朋友的推荐下，他开始涉足社区服务。

10多年来捐献礼品不求回报

“生意繁忙，让我抽不出时间参与活动，但我愿意捐赠礼品。10多年来，每年国庆晚宴上约1000份的礼品都是由我提供的。我从未期待回报，因此这次受封确实让我感到意外和惊喜。”

除了社区活动，吴皆佳还担任新加坡德教会紫玄阁阁长、新加坡延陵吴氏总会永久名誉会长、新加坡潮州八邑会馆名誉会长和潮安会馆荣誉董事。

他不仅每年赞助超过1万元的国庆礼品，还在上述会馆及端蒙校友会的周年活动中捐赠公司产品。

吴皆佳的父亲吴耀玉来自中国潮州，早年在美芝路一带卖蔬菜，后来顶下一家名为“裕兴”的小店，经营杂货生意。吴家随后把姓氏加在商号前，改名为“吴裕兴”，这个招牌沿用至今。

这个1940年创立的老字号，从零售起家，逐步发展为批发和进出口商行，特别以代理罐头食品闻名。

吴裕兴旗下拥有美丽牌、飞轮牌和人月牌的自家品牌，其中“人月牌”鲍鱼更是金字招牌。

作为罐头行家，吴裕兴还销售各类饮料、酱料及冷冻食品。近年来，公司扩大业务范围，进军保健和科技市场。

虽然已年过八十，作为吴裕兴公司第二代掌门人，吴皆佳依然坚持每天上班。他有四子一女，四个儿子协助管理公司事务。