七岁女童被校车撞倒不治 六旬司机涉鲁莽驾驶被捕

一名七岁小学女生清晨在公寓停车场等候校车时，遭另一辆校车撞倒，送院后不治。

这起致命车祸发生在星期四（8月15日）早上6时许，地点是盛港芬维尔巷（Fernvale Lane） 的执行共管公寓The Topiary停车场。

警方和民防部队答复《联合早报》时证实，警方星期四早上6时20分接获通报，指在芬维尔巷23号发生车祸。一名七岁女童在昏迷状态下被送往盛港综合医院，随后去世。

涉及车祸的是一名67岁的男司机，他因鲁莽驾驶导致他人死亡而被捕。警方的调查工作仍在进行。

The Topiary靠近利达广场（Seletar Mall），是个拥有700个单位的大型执行共管公寓。

根据脸书的新加坡公路意外网页，出事后有数辆警车和多名警员抵达现场。现场照片显示警员在检查一辆白色校车，周围放置着证物标号牌。现场可见相信是家属的人在同警员交谈。

死者的兄长事后告诉《新明日报》，撞倒妹妹的校车并不是她在等候的校车。出事前，妹妹要搭乘的校车跟在肇事校车后方。他说，每天早上这个时段，会有多辆校车到停车场来接学生，没有料到妹妹会被校车撞倒。

今年发生至少三起涉及儿童的致命车祸

交通警局今年2月公布的数据显示，在去年全年，致命车祸有131起，导致136人死亡，是自2016年以来的新高。在2022年，交通事故共夺走108条人命。

今年以来，本地已发生至少三起涉及儿童的死亡车祸。1月23日，一名澳大利亚籍四岁女童在里峇峇利的因士迪申山（Institution Hill）被车撞死。

大约一个星期后的1月30日，又有一名12岁印族女生下午放学后去搭巴士时，在达曼裕廊Yuvabharathi国际学校附近命丧公路，一名23岁的货车司机被捕。