新菲加强医疗人力资源与碳信用合作

新加坡和菲律宾继续深化双边关系，加强医疗保健人力资源开发方面的合作，包括让应聘到我国工作的菲律宾医护人员享有公平待遇和更好的福利，同时探讨通过碳信用交易，帮助彼此实现减排目标。

尚达曼总统星期四（8月15日）下午抵达菲律宾马尼拉进行三天国事访问。他与菲律宾总统小马可斯在总统府马拉卡南宫展开双边会晤后，一同见证两国交换有关医护人员和碳信用的两个谅解备忘录。

新菲2022年签署有关招聘菲律宾医护人员的联合声明，表达两国有意继续通过部署菲律宾医护人员到新加坡就业，加强医疗领域的双边合作。此次随同访问的我国卫生部长王乙康与菲律宾移民劳工部秘书卡达克星期四正式签署合作谅解备忘录。

根据备忘录，新菲两国将加强医疗保健人力资源开发方面的合作，包括确保应聘到新加坡工作的菲律宾医护人员享有公平待遇并促进他们的福利，以及分享最佳做法和支持计划，以发展他们的技能，这有利于两国的医疗保健发展。

尚达曼随后在联合记者会上，对在新加坡工作的菲律宾人，为各行各业做出贡献表示感谢。他尤其感激对抗冠病疫情期间与新加坡人并肩作战的医护和前线人员。

他说： “我很高兴今天签署的备忘录将能够扩大这种关系。”

小马可斯指出，备忘录确保两国在医疗保健需求，以及医护人员个人发展需求之间取得平衡。“通过这个备忘录，菲律宾有信心新加坡的法律和司法系统，能确保到新加坡工作的菲律宾人获得权利、福利和福祉的保护。”

他说，新菲两国卫生部也正在商讨另一项卫生领域的合作，好让在海外工作的菲律宾工人，在合约即将结束时，能重新融入菲律宾经济。

至于关于碳信用交易合作的谅解备忘录，由主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕和菲律宾环境与自然资源部长尤洛—洛伊扎加签署。

根据贸工部文告，菲律宾在碳信用项目方面具巨大潜力，包括自然项目如蓝碳和林业项目、可再生能源项目，以及燃煤电厂提前退役而产生的过渡碳信用。

《巴黎协定》第六条允许各国合作，通过自愿转让碳信用等方式，来协助彼此实现所设定的减排目标。根据备忘录，新加坡和菲律宾将致力达成一项具有法律约束力的执行协议，针对碳信用的国际转让制定双边框架。

我国已与超过10个国家签署这类备忘录，包括柬埔寨、斐济、印度尼西亚、肯尼亚，以及老挝等。新加坡也与巴布亚新几内亚和加纳签署了执行协议。

尚达曼说，新菲展开的合作无论是现在还是未来都是互惠互利的。新加坡把自己视为菲律宾的长期合作伙伴，包括在经济发展、可持续发展、包容性增长等领域。

两国目前也正在讨论一项关于提高菲律宾公务员数码领导技能的计划，目标是在今年较迟时启动。

小马可斯：探讨两国关系 如何更上一层楼

新菲今年庆祝建交55周年，小马可斯说，两国双边关系取得了长足发展，也经历了巨大变化。

“我们今天的会晤是一个重申和更新我们友谊的机会，我们也探讨如何在这个基础上更上一层楼。两国所建立的联系超越了地理位置，并且是建立在牢固的民间联系上。这就形成了我们今天所享有的牢固和多面的关系。”

除了双边课题，尚达曼和小马可斯还讨论了两国共同关心的区域问题， 包括南中国海问题。

尚达曼说，新加坡的立场一直都是坚持所有国家应享有自由航行与飞行的权利，也认为应根据全球认同的国际法原则和平解决争端，包括支持《联合国海洋法公约》（UNCLOS）。