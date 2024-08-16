尚达曼小马可斯 重申新菲持久友谊

新菲两国建交55周年，我国总统尚达曼与菲律宾总统小马可斯，重申两国之间持久的友谊。尚达曼指出，新菲关系由两国历代领导人细心培养，两国日益增强的联系，是两国的宝贵资产。

尚达曼正在菲律宾进行三天国事访问。他星期四（8月15日）晚上出席小马可斯为他设的国宴。

尚达曼致辞时说，新菲关系日益紧密壮大，不仅对彼此有益，也为本区域推进亚细安一体化进程奠定坚实基础。

他说：“我深信在未来的几十年里，新加坡和菲律宾之间的伙伴关系不仅会持续下去，还会变得更加牢固和活跃。”

小马可斯今年5月曾来新出席香格里拉对话，并发表主旨演讲。他说，相隔两个月后能与尚达曼再次会面，加强了他们的个人友谊和两国关系。

目前有约25万名菲律宾人在新加坡工作和生活。小马可斯说，两国的民间往来是新菲关系的核心。“我可以自豪地说，这些菲律宾人在新加坡工作期间，为菲律宾和新加坡的经济和社会发展做出了贡献。”

建交55周年 尚达曼期待我国迎来另一只菲律宾老鹰

五年前为庆祝新菲建交50周年，新加坡2019年收到两只菲律宾老鹰，并在未来10年担当“保育大使”。不过，19岁的雄性老鹰去年因肺部严重感染死亡。

尚达曼说，配合两国今年庆祝建交55周年，他期待我国迎来另一只菲律宾老鹰，与现有的雌性老鹰配对，以象征两国对生物多样性保育工作的共同承诺。

尚达曼星期四下午抵达马尼拉国际机场时，接受了菲律宾仪仗队的欢迎。他随后到马尼拉黎刹公园，在菲律宾民族英雄黎刹纪念碑前献花圈。

交换与胡姬花有关礼物

在菲总统府马拉卡南宫，尚达曼先是到总统府前方草坪出席欢迎仪式。仪式上，军乐队演奏新菲两国国歌，现场也鸣放21响礼炮。尚达曼在小马可斯的陪同下检阅仪仗队后，共同前往总统府主楼，沿途也有菲律宾传统竹乐队奏乐。

两人也交换了与胡姬花有关的礼物。

小马可斯2022年6月出任菲律宾总统，并在同年9月到我国进行国事访问。我国当时按照外交惯例，以小马可斯和夫人阿拉内塔—马可斯的名字，为一款新品种胡姬花命名。尚达曼此行把一盆镀金的费迪南德·路易丝·马可斯石斛兰（Dendrobium Ferdinand Louise Marcos）赠予小马可斯。

尚达曼也感谢小马可斯赠送名为Waling-waling的菲律宾本土胡姬花品种。

随后，尚达曼在联合记者会上，简单介绍两国即将展开的合作计划：我国竹脚妇幼医院联合淡马锡基金会，与菲律宾达义市展开母婴健康方面的合作；淡马锡控股旗下绿色投资公司GenZero、吉宝有限公司和菲律宾的阿雅拉（Ayala）集团，为加速燃煤电厂退役展开合作计划。