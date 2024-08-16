本地知名编剧不满课程临时取消 国大：报读人数不足

距离新学期不到一星期才获知剧本创作课程被取消，本地知名剧场编剧哈里斯·沙玛（Haresh Sharma）在社交媒体指出新加坡国立大学的做法缺乏尊重，且不只他面对这个情况。国大回应时说，取消课程是因为没有足够学生。

国大星期一（8月12日）开启新学年，沙玛当天在Instagram发文控诉，五天前才得知没有获得在国大任职的批准，贴文引发讨论。

沙玛是必要剧场驻团编剧，也是2015年新加坡文化奖得主。他在贴文中说，他得知这个决定与资质、经验或教学能力无关。“那是什么？难道这是国大对待本地艺术工作者的方式？那我为课程所做的所有准备怎么办？”

他也对所有对这个课程表示期待的学生，感到抱歉。

国大文学暨社会科学院发言人回答《联合早报》询问时说，学院在开办课程和聘任外部教师时，会考虑课程人数和课程内容等因素。“我们缺乏足够的人数来进行有意义的剧本写作课程。”

不过，发言人拒绝透露何谓足够的人数，以及有多少人报读了课程。

沙玛：另两艺术工作者 课程取消也不知具体原因

沙玛负责的课程也曾因报读人数不足被取消，但他告诉早报，之前更早获得通知，这次连原因都不清楚。

他2021年和2022年都曾在国大任教，一般上5月就会受邀提交兼职讲师表格，7月确定任职和收到合约，同一个月也会知道课程人数。

去年，他签署合约后获知课程人数不够，因此没有教课。今年他5月提交表格后没有收到合约，一直到8月7日才知道课程取消。“电邮中并没有告诉我课程被取消或没获聘任，是因为课程人数问题。”

沙玛说，另有两名原定本学年教课的艺术工作者，同样不知道课程被取消的具体原因。

这包括剧场演员和艺术教育工作者诺林娜·莫哈末（Noorlinah Mohamed）。据了解，她原本应教导她过去几年负责的声音研究和制作课程，但直到7月才知道没有获聘任。

国大发言人说，这个课程目前由全职职员任教，院方也已就这次事件联系诺林娜和沙玛。

沙玛希望教育机构能更公正和负责任地对待兼职艺术工作者。“很多人都是自由职业者，非常依赖从这些机构获取的费用。最后一分钟取消（课程）剥夺了他们找其他工作的机会，导致他们损失收入。”