国大下周三与学生对话 解决游客入校园问题

为解决大批游客涌入校园的问题，新加坡国立大学下星期将举行对话会，聆听学生的诉求，讨论如何解决问题。

国大学生会（NUSSU）周四（8月15日）发声明说，近期大量游客涌入校园，严重扰乱学生学习，影响他们的权益。学生会因此号召全校学生于下星期三（21日）傍晚6时，参与一场与校方管理层的对话会，提出诉求并建议解决方案。

学生会也对游团入校的安排提出了改进建议。首先，要求所有到访旅行团必须在国大官网上预约，参观人数与时间根据学生反馈而调节，以减少干扰。

第二，进入大学城Utown的旅游巴士必须注册以获取通行证，无证进入的旅行团须罚款并离开。未登记为学生导游的学生若私自带团也须面对校方的纪律处分。

学生会的其他诉求包括：在用餐高峰时段，校内食堂只能对国大学生和员工开放，学生和员工的家属也须有他们的陪同才可进入；校园班车采用疫情期间的管理方式，严格要求出示学生或员工证才可上车；成立学生巡查队，在高峰时段限制游客进入食堂和搭乘班车。

声明也指出，校内两个图书馆已应学生会的要求，暂时恢复门禁。不过，学生会要求图书馆继续实施门禁。

受访学生：支持图书馆恢复门禁

商学院三年级学生“Sky”受访时认为，学生会应该更早做出回应。她说：“游客问题已经持续一个多月，多数游客来自中国，而中国暑假8月底就结束，到时游客自然会减少，即便推行措施也难以看出实际的效用。”

她认为，校园大多数食堂都有好几个入口，因此要限制外人进入食堂会很难执行。

Sky赞同图书馆恢复门禁。“图书馆的主要用途是供学生学习，因此须要保持良好的环境，而游客经常会破坏这个环境。他们不仅大声说话，还占用学生的学习空间。”

医学院一名不愿具名的学生也支持图书馆恢复门禁。她说，开放图书馆给公众会直接影响学生的学习环境。过去几个星期里，不仅是中央图书馆，就连较偏远的医学与科学图书馆也常有外人进入，发出噪音干扰在里头温习的学生。