泰国皇家陆军总司令 获颁我国军事功绩奖章

泰国陆军总司令乍龙猜上将获颁我国功绩奖章（军事），国防部长黄永宏医生星期五（8月16日）代表尚达曼总统颁授奖章。
国防部星期五发文告说，颁授仪式当天上午在国防部举行。乍龙猜（Charoenchai Hinthao）星期四（15日）至星期六（17日）访问我国。
国防部指出，乍龙猜获颁奖章，是为了表彰他在加强新泰陆军长期密切双边关系方面，所做出的杰出贡献。
在乍龙猜的领导下，两国陆军进行了“象狮”（Kocha Singa）和“闪电雷霆”（Flash Thunder）等重要的双边演习，也通过定期高层互访、互派人员参加课程和专业交流，加强双方的相互了解，加深两军人员的密切友谊。
乍龙猜星期五也分别会见黄永宏、新加坡武装部队总长孟耀诚海军中将，以及陆军总长梁振伟少将。
我国刚在星期三（14日）将功绩奖章（军事）颁予到访的泰国海军司令阿东（Adoong Pan-Iam）上将。泰国空军总司令阿隆功（Alongkorn Vannarot）上将也在2023年9月5日获得这个奖章。
Minister for Defence Dr Ng Eng Hen presented the Pingat Jasa Gemilang (Tentera) or Meritorious Service Medal (Military)...Posted by Ministry of Defence, Singapore (MINDEF) on Thursday, August 15, 2024