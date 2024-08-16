泰国皇家陆军总司令 获颁我国军事功绩奖章

泰国陆军总司令乍龙猜上将获颁我国功绩奖章（军事），国防部长黄永宏医生星期五（8月16日）代表尚达曼总统颁授奖章。

国防部星期五发文告说，颁授仪式当天上午在国防部举行。乍龙猜（Charoenchai Hinthao）星期四（15日）至星期六（17日）访问我国。

国防部指出，乍龙猜获颁奖章，是为了表彰他在加强新泰陆军长期密切双边关系方面，所做出的杰出贡献。

在乍龙猜的领导下，两国陆军进行了“象狮”（Kocha Singa）和“闪电雷霆”（Flash Thunder）等重要的双边演习，也通过定期高层互访、互派人员参加课程和专业交流，加强双方的相互了解，加深两军人员的密切友谊。

乍龙猜星期五也分别会见黄永宏、新加坡武装部队总长孟耀诚海军中将，以及陆军总长梁振伟少将。

我国刚在星期三（14日）将功绩奖章（军事）颁予到访的泰国海军司令阿东（Adoong Pan-Iam）上将。泰国空军总司令阿隆功（Alongkorn Vannarot）上将也在2023年9月5日获得这个奖章。