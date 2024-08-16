淡滨尼新组屋区成鼠窟 老鼠四处窜跑垃圾站“开派对”

淡滨尼新组屋区成鼠窟，每走几步就遇鼠辈横行，甚至有10几只老鼠到垃圾收集处“开派对”，在纸皮箱和垃圾桶上下乱窜。

“鼠窟”地点在淡滨尼96街第953B、953C座的新组屋区。受访居民指去年下半年陆续拿到锁匙，但不到一年，这里就成了“老鼠乐园”，大家都担心伴随鼠患引起的健康与卫生隐患。

《新明日报》记者星期三（8月14日）晚上走访，一到电梯前就发现老鼠踪迹，之后几乎每走几步就看见一只老鼠在眼前窜跑，四周也不时传来老鼠吱吱叫的声音。

现场鼠踪处处，草坪、排水沟、盆栽里都有老鼠，且更多老鼠聚集在组屋底楼的垃圾收集处，它们爬进垃圾桶里觅食，把垃圾翻得满地都是，甚至在垃圾桶里跳进跳出，令人却步。

居民蔡小姐（33岁，会计）透露，她上个月刚搬入新家，但早在搬进来前，她就看见老鼠在组屋楼下横行。

“因为大家拿了钥匙就开始装修，很多纸箱堆积在楼下，垃圾也较多，可能因此引来老鼠。老鼠一般会在晚上出没，常常吓坏路过的居民。”

居民吴先生（35岁，资讯科技人员）则说，今年5月搬进来后，几乎天天都看见鼠踪，且鼠患问题越来越严重，老鼠的数量不仅越来越多，老鼠也变得越来越大只，很恶心。

“有些老鼠的体型几乎快追得上猫了，很吓人！小孩子若看到会怕，大人也怕老鼠会咬人或传播病菌，它们还会把垃圾翻得到处都是，弄得走道很脏乱。”

根据一名居民提供给《新明日报》的视频，可见有10几只老鼠在垃圾收集处窜上窜下，宛如“开派对”，非常夸张。

居民谢小姐（30岁，行销人员）说：“真的数不清我们这区到底有多少老鼠，感觉它们已经把这新组屋区当家了，一家大小和我们同住在一起。”

完整报道，请翻阅2024年8月16日的《新明日报》。