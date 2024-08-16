国大研究：高温或影响内分泌 增加孕妇早产风险

长时间暴露在高温环境下，可能会影响内分泌系统的正常运作，如增加孕妇早产的风险，糖尿病患者患心血管疾病的风险也可能增加。

本地酷热天气更加频繁，到本世纪末，每日最高气温突破35摄氏度的天数预计会增加。新加坡国立大学杨潞龄医学院参与的一项科学研究探讨高温对人体内分泌系统的影响，并指出易受高温天气影响的群体包括：孕妇或处于更年期的女性、甲状腺疾病患者和糖尿病患者。

气温上升或引起更年期潮热症状发作

由国大杨潞龄医学院、牛津大学、伦敦卫生与热带医学院，以及伦敦玛丽女王大学威廉哈维研究所组成的国际科研团队指出，孕妇若长时间处于高温环境，可能面临更高的孕期并发症风险，如妊娠糖尿病；早产、死胎和婴儿出生体重偏低的风险也会增加。气温上升也可能引起更年期潮热症状发作。

甲状腺疾病和糖尿病等内分泌疾病，可能导致患者的体温调节能力变差，因此更容易遭受热损伤（heat injury）。由于糖尿病患者容易出现脱水、皮肤血流量减少、热量散发下降等症状，极端高温或会增加患者患上心血管疾病的风险。

研究团队回顾了1940年代以来发表的临床前研究，探讨短期暴露在高温环境如何影响应激反应、血糖控制、生育和乳汁分泌等过程所需要的激素。

早前已有研究显示，气温上升与卵巢内的卵泡数量减少相关，或导致生育能力降低，高温环境也可能影响胎儿内分泌发育。

研究团队：了解极端高温如何影响身体机能已更迫切

研究团队强调须进一步研究高温对内分泌系统的影响，特别是随着气候变化导致季节性气温升高并引发更多热浪，了解极端高温会如何影响身体机能和系统已更为迫切。

值得关注的研究对象包括孕妇、进入更年期的女性、甲状腺疾病患者和糖尿病患者。这些群体因激素分泌变化或失调，身体调节体温的能力受损，患上高温相关疾病风险或会更高。

研究团队也指出，目前尚不清楚高温对青春期的孩子的影响，而健康人士是否面临内分泌相关风险，也仍在研究中。上述研究成果已发表在医学期刊《自然评论内分泌学》（Nature Reviews Endocrinology）。