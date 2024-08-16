持有752个儿童猥亵视频 前赌场荷官监21个月

警方接获情报后上门突击，发现一名前赌场荷官持有752个涉及儿童的猥亵视频，而且影片内容极度变态。男子星期五（8月16日）被判坐牢21个月。

来自马来西亚的被告刘义辉（译音，31岁）在国家法院承认一项持有虐童内容影片的控状，另有一项抵触影片法令的控状交由法官下判时考虑。

根据控方披露的案情，2017年至2018年左右，刘义辉在网上接触到含有虐童内容的猥亵影片，并且开始迷上观看这类视频。他会特地搜索涉及儿童的猥亵影片，然后将影片下载观赏。

刘义辉下载和观赏儿童色情片的习惯持续了三四年。2021年10月21日，警方接到情报后突击刘义辉位于丹戎加东一带的住家，在他的手机、电脑和硬盘储存器中起获752个儿童猥亵影片。这些视频内容包括成年男子与儿童，以及儿童之间发生性行为等。

控方在判刑陈词中指出，刘义辉持有的视频都极度变态，当中一共涉及13名非常年轻的孩童，而且可在影片中清楚看见孩童的脸部，其中一个视频甚至涉及儿童与动物。由于刘义辉犯下的罪行造成严重伤害，控方吁法官判他坐牢介于21个月至25个月。

刘义辉则通过代表律师求情称，他是在无意间看到影片，由于无须付费，他才会下载影片，但没有看完所有影片。不过，卓永昌法官下判时对此回应，即使刘义辉如他所称，没有观看所有下载影片，并不减轻其行为所造成的伤害。