每周平均投入33小时 照顾年长亲人每年人力总成本逾12亿元

根据本地一项调查，看护者每周平均花33个小时照顾年迈亲人。我国估计有超过6万名75岁及以上的年长者需人照护，看护者每年料投入的时间相当于共12亿8000万元的人力成本。

杜克—新加坡国立大学医学院星期五（8月16日）发文告透露，新加坡老年人家庭看护者的护理过渡（Caregiving Transitions among Family Caregivers of Elderly Singaporeans，简称TraCE）的调查结果。

调查针对本地75岁以上的年长者，以及负责照顾他们的亲人，旨在了解照顾年长者对看护者的影响。首轮调查在2019年至2020年展开，访问了278对年长者与他们的看护者。看护者定义为主要照顾这些年长者的家人或亲友，属于不收费的服务。

研究人员发现这些主要看护者每周平均花33个小时照顾年长亲人，多数时候是协助亲人与人沟通、照顾他们的日常所需和情绪等。研究团队根据这个平均时间，按专业的护理人员如医疗助理的时薪来计算后发现，参与调查的278名看护者，每年投入的时间相当于1万5959元的成本。

时而帮忙照顾年长亲人的“次要”看护者，平均每周在这方面花8.4个小时，投入的时间相当于每年4062元的成本。

逾6万名75岁及以上居民 需人协助日常活动

我国估计有6万6000多名75岁及以上年长居民需要有人协助进行日常活动，调查团队为此推算协助这群年长者的看护每年投入的时间，相当于12亿8000万元的人力成本，占政府医疗开销的约11%。

杜克—国大医学院指出，这项调查是首个估计亲属看护者投入的时间和经济价值，旨在提供实用的见解。我国照护模式的经济评估应考虑这些非正式看护者的时间及成本，给予所需的支援。

这项调查由杜克—国大医学院老龄化研究与教育中心副主任马尔霍特拉副教授（Rahul Malhotra）领导。他指出，希望通过勾勒这群非正式看护者的贡献，有助于改善年长者的照护选项，并对照护模式和看护者支援方面的政策提供参考。

杜克—国大医学院研究部高级副院长陈文炜教授说，如果没有这群看护者，正式的付费看护服务可能有更高的需求，对医疗护理和社会服务的预算或造成压力。团队希望这群看护者能获取更实用的资源以及互助网。

调查也反映需照护的年长者，以及他们的看护者背景。278名年长者中有67％是女性，超过半数（55%）配偶已离世，平均年龄在85岁左右。

至于照顾他们的主要看护者，他们的平均年龄在61岁左右，多数是年长者的孩子或媳妇女婿。约73％是女性；约86％与年长者同住；近三分之一未婚。