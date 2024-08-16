受贿逾3万元助两私会党员避调查 资深警员判监六年半

在一年内受贿3万多元，为两名私会党成员提供调查信息，协助他们避开警方检查和扣留，资深警员知法犯法，被判入狱六年六个月及缴付3万2500元罚金。

被告符志强（47岁）面对七项抵触防止贪污法令和三项妨碍司法公正的控状，他否认有罪，但在受审后被裁定罪成。他于星期五（8月16日）在国家法院面判后，对罪成与刑罚提出上诉。

被告也在案件审讯的过程中，被加控另外四项指他向一人索贿3万6000元，以及一项欺骗对方1万元的罪名，这五项控状暂时被搁置。

被告案发时是刑事侦查局私会党取缔组的一名驻署警长。

根据控方的结案陈词，被告在2019年至2020年期间，七次收受两名私会党成员陈元光和王华特共3万2500元的贿款，并在受贿后为两人提供关于调查的信息，协助他们避开警方检查。

2019年9月，陈元光与王华特因涉及一起夜店殴斗事件，通过朋友黄泉胜（53岁，KTV酒吧老板）与被告在KTV见面，把装有2000元的红包交给被告，希望能解决麻烦。

在接下来的一年内，面对财务问题的被告利用陈元光与王华特担心被拘留的心理，继续向两人索贿。2019年11月21日，他向陈元光借了1000元，花在个人开销上，事后并未偿还。

私会党成员关卡被捕求救 被告要求20张“符”作酬劳

2020年2月8日，王华特在兀兰关卡被捕，因担心被拘留，他在保释后向陈元光求救。陈元光于是寻求被告帮忙，被告这时要求20张“符”，即2万元作为酬劳。

2020年2月22日晚上，陈元光和王华特与被告在HillV2购物中心停车场会面，王华特将装有2万元现金的袋子交给被告。

2020年8月至9月间，由于仍被私会党取缔组“关注”，陈元光给了被告7000元，希望后者帮忙。被告过后又向陈元光借款2500元，同样并未偿还。

被告辩称，他在案发时不知两人是私会党成员，并指那只是善意的借款，并非受贿。

另外，控方指被告充当两人的保护伞，三次向陈元光和王华特通风报信和提供协助，让他们躲避警方的抓捕。

曾亮警员证 说服巡警不查两私会党员身份

2020年8月5日早上，被告通过陈元光告知王华特，警方有意还押王华特，提醒他别到警局报到。被告当晚在住家楼下与两人见面，当时恰巧有警员巡逻，要求检查身份，被告于是亮出警员证，说服巡警不必检查两人。

2020年11月25日，被告与陈元光见面时，发现同事的车子在停车场出现，于是叫后者到附近的咖啡店暂避风头。

控方指出，被告是经验丰富的警员，在警察部队任职超过20年，但他却因贪婪而违背职责，接受贿赂还一再妨碍当局的行动，因此建议法官判他坐牢六年六个月至八年。

据早前报道，符志强自2020年12月7日起就被停职。

此案将展至9月16日进行审前会议，继续审理其他控状。（部分人名译音）