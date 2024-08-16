10天四起代步车火患 后港组屋狂烧一家三口困火海

后港5道一座组屋的一间二楼单位午夜突然起火狂烧，父女情急跳窗逃生，母亲则被及时赶抵的民防人员救出。这是本地10天内第四起由个人代步工具或电动脚踏车引起的火患。

这起火患发生在星期五（8月16日）凌晨零时50分左右，新加坡民防部队接获通报称后港5道第313座组屋一间二楼单位发生大火。

据《联合早报》了解，屋里一对年约30岁的夫妇和他们的四岁女儿，在客厅着火后退进厨房，眼看火势逼近，父亲情急之下先从厨房窗口跳下楼，母亲跟着把女儿从窗口丢下，由父亲接住。

就在母亲准备跳窗之际，民防人员正好破门入屋，开始灭火，并且及时从厨房把母亲救出。

根据民防上载脸书的照片，失火单位的客厅被烧得荡然无存，一辆个人代步工具则被烧成一堆废铁，屋内受到高温破坏。

停放单位客厅的个人代步工具，在大火中被烧成一堆废铁。（取自新加坡民防部队脸书）

民防受询时证实，共有四人在火患发生后感到不适，其中包括死里逃生的一家三口，以及一名尝试上前帮忙的男居民。一家三口当中，有两人进入新加坡中央医院治疗，一人送往樟宜综合医院就医，男居民则拒绝送医。

火患发生后，同座组屋有大约30人被紧急疏散，他们在楼下等了两个多小时，直到火势被灭，证实安全后才获准返家。

初步调查显示，火患相信从客厅一辆个人代步工具（PMD）烧起，起火原因则有待确定。

这已是10天内发生的第四起由个人代步工具和电动脚踏车引起的火患。

民防提醒公众勿通宵充电

在刚过去的星期四（15日），海军部连路第482座组屋楼下的三辆个人行动辅助工具（PMA）被烧，附近天花板和墙壁被严重熏黑，大约35人在事故中紧急疏散。

星期二（13日）晚上约8时20分，宏茂桥1道第321座组屋的露天停车场也有个人代步工具起火，火势虽然自行熄灭，但到场的民防人员还是继续往电池喷水降温，直至晚上9时左右。有一人在事故中受伤，被送往竹脚妇幼医院救治。

上星期四（8日）晚上7时45分，金文泰一组屋单位疑因在卧室里充电的电动脚踏车（PAB）的电池过热，导致单位被大火吞噬。

根据民防部队数据，去年涉及电动脚踏车的火患共有32起、个人代步工具18起，行动辅助工具则有五起。民防部队提醒公众，切勿让个人代步工具和电动脚踏车长时间或通宵充电，也不要购买或使用非原装电池。