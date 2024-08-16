人类发展与潜能研究院将重点关注 青少年福祉心理和老龄化健康三新领域

从受孕时算起的生命首1000天和青春期，分别是人类发展的两个关键窗口。生命首1000天内的负面生活经历，可能影响后期的抑郁和焦虑，及早介入将有望扭转局面。在低出生率和老龄化背景下，研究人力潜力，对新加坡的未来至关重要。

新加坡科技研究局（A*STAR）日前宣布，属下的新加坡临床科学研究院的研究范围扩大，将重点关注青少年福祉、心理健康和健康老龄化这三大新领域。因此，它将更名为人类发展与潜能研究院（Institute for Human Development and Potential，简称IHDP）。

培养强壮孩子 比修补破碎人容易

人类发展与潜能研究院院长埃里克森（Johan Eriksson）教授接受《联合早报》采访谈及研究院未来研究方向时，引述美国著名政治家道格拉斯（Frederick Douglass）的名言，强调了早期干预的重要性：“培养强壮的孩子，比修补破碎的人容易。”

由国大、国立大学医学组织和竹脚妇幼医院等多个学术和医疗合作伙伴参与、始于2009年的新加坡健康成长追踪研究，是新加坡临床科学研究院的一大关键研究支柱。随着参加这个研究项目的儿童进入青春期，人类发展与潜能研究院正将他们整合到一个新的青少年研究项目中。

人类发展与潜能研究院将探索社会动态与环境影响和人口健康之间的复杂关系，为公共政策和行动提供信息，增强人类潜力，并促进新加坡人在关键生命阶段的健康生活轨迹和全面发展。

须考虑新加坡独特文化背景

埃里克森指出，心理健康是一个研究人员须要多加重视的领域，因为这个领域需要更多的研究，而且不能仅依赖根据外国人口而进行的研究。“我们须考虑到新加坡有自己的文化和背景，并且在新加坡的环境中加以探索。”

他说，如今年轻人患上抑郁和焦虑比10年前更普遍，尤其是在冠病疫情期间，但不能把一切都归咎于冠病。“事实是，我们不知道潜在的原因，人们正在研究数码媒体、智能手机、一直使用手机的影响，但我们不知道这有多重要。这也是我们正计划研究的。”

人口寿命方面 新加坡做得“非常好”

埃里克森补充，尽管在人口寿命方面，新加坡做得“非常好”，但也面临许多国家同样存在的问题：人们活得更长，但在生命的最后10年中，许多人的生活质量，因患上各种慢性病显著下降。这就包括二型糖尿病、心血管疾病，以及退行性疾病（degenerative diseases），如俗称失智症的阿尔茨海默病等。

埃里克森说，人类发展与潜能研究院已在进行“利用人类潜力和改善妇女及子女健康寿命”的研究。这项为期四年的研究，旨在通过研究心理健康和睡眠等健康因素，帮助怀孕期间患糖尿病的女性，降低日后患二型糖尿病的风险。