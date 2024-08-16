涉字节跳动食物中毒案 云海肴纳福城分店获准复业

字节跳动发生员工食物中毒事件后，供餐的云海肴纳福城分店遵循当局要求，为设施消毒，让员工重新报读食品安全课程，如今获准恢复营业。

《联合早报》早前报道，字节跳动员工集体食物中毒事件受影响人数达169人，供餐的莆田自助餐中央厨房和云海肴纳福城分店都于7月31日被令暂停营业。

停业令发出大约半个月后，新加坡食品局于星期五（8月16日）发文告宣布，云海肴纳福城可以恢复运营。

文告指出，停业期间，云海肴纳福城分店遵照食品局指示，丢弃所有即食食品、解冻食材和易腐食物，并清洗和消毒设施，包括器材、器皿、桌面和地板等。

负责处理食物的员工也被安排重新上课，并通过了第一级食品安全课程；食品卫生人员也重新参加并通过了新技能资格（WSQ）餐饮卫生审核课程。

食品局继续密切监督

当局在文告中说，停业令虽已解除，但食品局还会继续密切监督，确保云海肴纳福城分店遵守食品安全要求。

食品局也将研究肠胃炎事件的调查结果，若发现餐饮业者触犯环境公共卫生（食品卫生）条例，将采取执法行动。 当局强调，违例者可面对最高2000元罚款；若持续违规，可被处以每天最高100元的追加罚款。

集体食物中毒事件发生在7月30日，字节跳动不少员工声称吃了公司26楼中餐食堂供应的午餐后上吐下泻，民防部队当时出动消毒车，先后调派17辆救护车将病患送院治疗。

莆田自助餐中央厨房早前已经获准在8月10日恢复运营。