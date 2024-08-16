指示职员伪造财报骗6900万元贷款 诺维娜全球创始人判监15年九月

诺维娜全球集团联合创始人罗弥伦指示员工伪造财务报表提交给六家银行，欺骗银行发放近6900万元的贷款，罗弥伦和集团前员工分别被判入狱15年九个月和八年半。

诺维娜全球生命医疗集团（Novena Global Healthcare Group，简称NGHG）和相关公司的前董事罗弥伦（45岁），以及涉案的前职员黄舜煜（45岁）各面对60项和14项与欺骗、伪造和抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。

罗弥伦和黄舜煜星期五（8月16日）分别承认其中九项和五项控状，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，两人在2020年9月11日离开新加坡，警方9月16日接到会计公司安永的报案，指NGHG的两份财报出现未经授权的签名，安永并没有在相关的财报上签字。

警方随后对他们发出拘捕令，并通过国际刑警发布红色通缉令。两人潜逃两年后于2022年11月15日在中国被捕，同年12月押回新加坡面控。

NGHG由罗弥伦与堂兄罗尔伟（Terence Loh）联合在开曼群岛注册成立，两人2016年在新加坡成立集团子公司诺维娜全球生命医疗私人有限公司（NGHPL）。后者的业务涉及保健行业，包括医疗美容诊所和牙科服务等。

2017年7月，原本是一名学校体育教师的黄舜煜在罗弥伦的邀请下，到NGHG入职当业务拓展员，负责与集团的零售伙伴合作，为集团拓展商机。黄舜煜后来升职为董事会助理，主要与NGHG董事和股东沟通，也参与集团银行贷款的相关事务。

另外，罗弥伦同时负责经营葡萄酒贸易的Giron私人有限公司的决策，该公司的董事包括他的前妻陈彩云和堂兄弟。

2019年7月，由于集团面临财务问题，为偿还NGHG现有股东，NGHG和Giron决定向银行申请贷款。这是因为股东要索回投资的钱，或不断追问公司何时首次公开售股。

受指示造假财报 前职员监八年半

2019年7月至11月期间，黄舜煜在罗弥伦的指示下提交伪造NGHG、NGHPL和Giron的2018财年审计报表给六家银行，以申请贷款。这六家银行是马来亚银行、渣打银行、星展银行、大华银行、花旗银行和汇丰银行。

黄舜煜依照指示更改财报上的数字，制造公司盈利的假象，提高银行批准贷款的概率。

伪造财报上显示NGHPL在2018财年的净收入为558万3799元。但调查显示，NGHPL只有在2017年左右曾把公司财报交给安永审计，当时收入为113万7379元，但出现40万5499元的净亏损。

为了与NGHG和NGHPL的财报互相对应，Giron的盈利也从19万6534元被抬高至203万7640元。

六家银行共被骗发放约5193万2971元和1276万2069美元（约1683万新元）的贷款。罗弥伦之后安排把约4550万6318元的款项转移到其他银行户头。

调查过程中，警方查获罗弥伦两个银行户头中的约598万2897元，其中约300万4306元为犯罪所得。

罗弥伦在2020年12月17日宣告破产。六家银行至今仍蒙受超过5089万元的损失。两人至今并未作出赔偿。（部分人名译音）