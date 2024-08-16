新菲企业探讨利用转型碳信用 加速菲律宾燃煤发电厂退役

淡马锡控股旗下绿色投资公司GenZero、吉宝有限公司和菲律宾阿亚拉集团旗下能源公司ACEN展开合作，探讨如何利用转型碳信用，加速菲律宾燃煤发电厂的退役，再由干净能源设施取代。

上述计划预计能让位于菲律宾八打雁省卡拉卡市的246兆瓦燃煤发电厂，提前10年在2030年退役。这也将成为全球首批可产生转型碳信用（transition credits）的改建燃煤发电厂。

陪同尚达曼总统在菲律宾进行国事访问的永续发展与环境部长傅海燕，星期五（8月16日）同菲律宾环境与自然资源部秘书尤洛—洛伊扎加见证了谅解备忘录的签署。

根据三家公司发布的联合文告，燃煤发电厂是全球最大的碳排放源，东南亚拥有全球第四大燃煤发电机组，也是最年轻的机组之一，平均年龄不到15年。因此，燃煤发电厂提前退役，是本区域实现《巴黎协定》和2050年净零排放目标的关键一步。

根据备忘录，三方将一同展开研究，探讨如何利用转型碳信用来促进项目的实施，并实现燃煤发电厂提前退役的目标。

燃煤发电厂提前退役减少碳排，以干净能源取代，可让在这个过程中产生的转型碳信用在市场上交易，为业者提供收入，以补偿损失。

GenZero首席执行官⁠张俐伟说：“要在东南亚实现公平的能源转型，并帮助我们的经济实现脱碳目标，跨境合作至关重要。转型碳信用有助于为煤炭向清洁能源的转型，提供催化资金。”

ACEN总裁兼首席执行官弗朗西亚说，菲律宾在能源转型倡议方面走在前列，此次合作除了可为菲律宾带来更多机遇，也可推广至整个区域甚至全球。