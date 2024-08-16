NATAS旅游展开跑 中国旅游配套需求达疫情前三倍

在中国强劲文化输出的影响下，全国旅行社协会旅游展的中国旅游配套持续火热，需求达到疫情前的三倍。旅行社纷纷推出更独特的中国西北、西南等自然路线，以及时间更长的深度游体验，以迎合愈发年轻化的客户群体。

全国旅行社协会（NATAS）旅游展星期五（8月16日）起举行三天，不少公众在展厅开放前就排队等候入场，以购得优惠配套。超级旅游总裁黄钰祥受访时说，相对于北京、上海、广州等城市或人造景点，我国的旅客越来越倾向于在旅游中追求小众与自然。中国的热门旅游景点也转为西北如新疆，以及西南如云南、贵州和重庆。

他说：“比如说重庆，疫情前几乎没人要去重庆，但是现在新加坡直飞重庆的航班从一天一趟增加到三趟。这是因为抖音、小红书的网红和短视频带火了许多中国景点，如重庆的洪崖洞。而且，重庆搭乘高铁就能到张家界、四川、贵州，也因此成为了热门的入境口岸。”

潮汕福建也热门 中欧旅游与《早报》推出限定“潮汕文史美食之旅”

中欧旅游（ASA）董事总经理兼总裁许炳辉说：“长期以来，年尾假期都是以海南和三亚最为抢手。不过，最近潮汕和福建也很热门，而且旅客都要追求特别、有深度的体验，所以我们也跟《联合早报》合作推出限定的‘潮汕文史美食之旅’，现在促销期间签订配套的话还送每人一张三亚来回机票。”

随着最新穿越中国雪乡、牡丹江、横道河子的“林都2号”冰雪豪华列车即将启航，中欧旅游也迅速拿下列车全球首发的冰雪世界圣诞配套。许炳辉介绍，新的豪华列车更舒适奢华，五大洲车廂有着不同的景观，旅游、娱乐、住宿、餐饮服务一应俱全，而且每晚都会停下，让旅客住进不同景区的五星级酒店。”

欧美假期（EU Hoildays）董事黄耀雄指出，中国的旅游需求是疫情前的三倍，近年公司售卖的中国旅游配套占所有配套的40%，若以人数来计算，跟欧美几乎各占一半。目前，公司仅仅在中国就开拓了多达50条旅游线路，预计在年底假期，东北玩雪的配套比较热门。

受社媒影响 前往中国旅客有年轻化趋势

他说：“以往去中国的旅客都是老人居多，但最近受到社交媒体的影响，旅客有年轻化的趋势，地点也转为新疆、云南、西藏。另一方面，中国也是最迟开放旅游的国家，人们已经去了日本、韩国，所以现在中国会比较受欢迎。”

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平说，疫情后人们大多追求更宁静休闲、感受更深的长时间旅游， 希望能通过旅游远离大量的日常信息，进行数码排毒。“因此，我们也趁着中国强劲的旅游势头，为不同的客户群体定制特别的路线，包括适合家庭的海南三亚亲子携手游；适合年轻人的重庆成都九日游；以及针对退休人士的14天至21天中国深度游等路线。”

一早到NATAS旅游展排队入场的卢欣颖（50岁，律师）打算年底和丈夫带两个儿子到哈尔滨度假。她说：“旅行社的哈尔滨团除了去冰雪大世界，还有冰钓、堆雪人、雪球大战等有趣的活动，八天的价格是每人大约2000元，我想让孩子去体验这些项目。”

林莉允（28岁，物业管理员）到旅游展主要想看云南或新疆的环游路线。“我们每天工作和生活都在城市里，难得假期就想找个充满自然和慢节奏的小镇来休息，虽然也很想去瑞士看雪山，但是瑞士六天的旅费可以在新疆玩10天以上，所以会优先选择中国。”

NATAS旅游展在新加坡博览中心第四和第五展厅举行，共有超过40个参展商，包括旅行社、航空公司、游轮业者和官方旅游机构。旅游展从上午10时至晚上9时30分开放给公众免费入场。