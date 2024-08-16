新港警方捣毁跨国洗钱团伙 逮捕八人包括一新加坡男子

新加坡警察部队与香港警方和国际刑警展开联合行动，捣毁跨国洗钱团伙。

新加坡警察部队星期五（8月16日）发布文告说，这个洗钱团伙以香港为基地，专门为在新加坡通过技术支援诈骗手段骗得的款项，以及香港其他诈骗案取得的钱款提供洗钱服务。

根据文告，今年1月至7月，我国警方接到185个与技术支援诈骗相关的报案，这些案件造成至少1790万新元的损失。

在技术支援骗局中，受害者的电脑屏幕会弹出窗口，告知他们的电脑已被恶意软件破坏，要他们立即根据提供的电话号码，向微软或苹果寻求技术援助。接通后，骗子会称受害人的电脑已被不法分子入侵，并用来进行非法用途。

他们会诱使受害人从网站下载软件解决问题，但受害人下载的其实是恶意软件。软件一旦到位，骗子便会促受害人登录网络银行，好让他们逮捕“骇客”。假使受害人听从指示，骗子就会记下受害人的网银登录号和密码，暗地里进行远程转账，转走户头里的存款。

在一些案件中，骗子还会指导受害者创建加密货币账户或提供一次性密码以授权网银转账。受害人只有在发现银行户头出现未授权转账或无端端被扣钱时，才惊觉自己被骗。

警方起获逾27万元

从2024年8月9日至12日，我国警方和香港警方共享情报，根据收集到的线索在香港突击三处住所，逮捕年龄介于33岁和43岁的洗钱团伙主脑、三名成员和三名钱骡，同时起回30万港元（约5万零754新元）和超过60张银行卡。

在后续调查中，警方又再起获130万港元（约21万9826新元）。这笔钱相信也是犯罪所得。

通过双方的信息共享，新加坡警察部队也逮捕了一名涉洗钱活动的23岁新加坡男子。调查显示，该名男子将自己的银行账号交给被香港警方侦破的犯罪团伙使用。有关的调查还在进行中。

商业事务局局长周祥泰说，这类诈骗团伙在包括新加坡的多个司法管辖区内对毫无防备的受害者进行诈骗。这种虚假的弹窗是为了窃取受害者的互联网银行凭证，而滥用远程访问软件则会让诈骗者远程控制受害者手机，用来进行未经授权的银行交易，并在香港把诈骗所得“洗白”。

“由国际刑警组织促成的跨境合作，是瓦解这个外国团伙，起回他们非法所得的关键。”

文告中也提醒公众，在面对急迫且未经授权的弹窗消息时，要谨慎和警惕，避免点击网页链接、拨打技术支援服务电话或下载未经授权的远程访问软件。