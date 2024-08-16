职总恒习与NATAS合作推出 首个旅行专业人士认证计划

为支持旅行社适应不断变化的行业需求，职总恒习与全国旅行社协会合作开发我国首个旅行专业人士认证计划，为行业的员工提高新兴技能的培训，课程涵盖销售与营销策略、可持续发展、健康与服务体验等领域。

根据职总恒习（NTUC LearningHub）与全国旅行社协会（NATAS）星期五（8月16日）签署的谅解备忘录，旅行专业人士认证计划（Certified Travel Professional，简称CTP）为期三年，旨在帮助新入行者掌握必备的行业最新知识与技能，以扩大就业机会，同时也帮助经验丰富的专业人士在竞争激烈的市场中取得成功。

这些计划涵盖核心课程、一般选修课程和专业选修课程，涉及销售与营销策略、可持续发展、新兴技术、健康与服务体验等方面。课程将由在旅游行业拥有广泛经验的专业人士当面指导，有助于旅行专业人士之间建立关系网。

职总恒习行业技能总监郑毅能受访时说，课程将于明年3月进行试点计划，首批招生人数约10人，预计三年内为200名专业人士提供培训。计划也面向多样化的行业专业人士，包括旅游顾问、寻求认证的资深代理、职业转换者，以及专注于公司旅行管理或生态旅游等领域的人员。

他指出，旅游趋势不断变化，旅客的需求也不同。“例如，导游可以学习怎么在带团时进行有趣的活动，让旅客对当地产生情感联系和文化体验，而不是单纯的观光。旅游行业如今也很注重可持续发展，那我们在一些地方或许能以踏脚车代替德士，环保又好玩，还能跟可持续的酒店合作，形成一个行业链。”