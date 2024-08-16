用AR生成照片装裱效果图 学生助老店数码转型

利用增强实境技术，生成照片经过装裱和相框挂在墙上的实景效果图，南洋理工学院学生帮助老字号镜框定制公司数码转型的创意，获颁“邻里创新挑战2024”首奖。

1995年的百龄镜框贸易（Parklane Art Framer and Trading），主要经营照片、海报和书画作品装裱的定制服务。

林纯隆（36岁）和林纯贤（34岁）兄弟二人作为第二代经营者，曾多次试图通过社交媒体运营等方式，帮助老店开展数码转型工作，但是父母的经营理念比较传统守旧，所以一直受阻。

林纯隆接受《联合早报》访问时说，这次他们瞒着父母报名参加“邻里创新挑战”，最终的成果不负众望，让父母看到科技带来的便利，为老店的数码转型打下基础。

这个项目的组长佘展辉（19岁）对装裱很感兴趣，他和组员们在与店家交流后，制定了这个方案。顾客在家中就可以通过网页上传图像，并且根据喜好选择画框，程序会生成装裱后的效果图，并借助增强实境（AR）技术，模拟出在墙上的尺寸和效果。

由新加坡全国商联总会主办的“邻里创新挑战2024”颁奖礼，星期五（8月16日）在南洋理工学院举行。

52学生与15邻里企业配对 根据业务需求定制方案

今年，全国商联总会与南洋理工学院合作，让设计与媒体学院的52名学生为15家邻里企业配对，根据商户的实际业务需求和运营困境，定制出创意解决方案。

全国商联总会会长杨向明在致辞中说，全国有约1万7000间邻里组屋的商户，随着经济与科技的发展，邻里生意也须要不断提升。在这样的合作下，学生为商户带来了设计思维、创新理念和年轻化的营销模式，帮助邻里企业转型。

南洋理工学院管委会主席陈东海说：“这是一项老师学生、邻里商户和商联会三赢的合作。通过邻里创新挑战，学生有机会把课堂上学到的理论知识学以致用，帮助邻里商户解决实际生活中的难题。”

活动上，全国商联总会与南洋理工学院签署了一份谅解备忘录，双方将继续为邻里企业的店主和员工举办研讨会和培训项目，并且在商业创新、数码转型等领域制定合作项目。

优立五金新引进一个电动工具品牌，但该品牌在销售上面临困境。培训项目不仅让它得到品牌方赞助，网店销量也大大提升。（全国商联总会提供）

五金店参与培训 与学生交流获益匪浅

优立五金（Unidbox Hardware）新引进了一个电动工具品牌，但该品牌在本地知名度不高且价格偏高，在销售上面临困境。五金店老板黄新坤（51岁）说，参与培训项目、与学生交流探讨让他获益匪浅，不仅得到了品牌方赞助，网店销量也大大提升，目前投入的资金已经回本。

黄新坤说：“在学生的建议下，我们在店里设置了体验台，也在邻里活动的摊位展示，让公众可以现场尝试使用这些工具，感受到工具的先进耐用。学生在TikTok平台制作的短视频，也刷新了我们的观看记录。”