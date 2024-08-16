坚持不改家乡味 中峇鲁鸡饭香飘马尼拉

在中峇鲁一带长大的许文勇（60岁），把在熟食中心从小吃到大的“中峇鲁起骨海南鸡饭”，带到菲律宾马尼拉。

他不根据当地口味改变鸡饭味道的坚持，让餐馆在马尼拉大受欢迎，过去六年内开设了12家分店，接下来还有五家即将开业。

许文勇星期五（8月16日）傍晚在马尼拉出席为旅居菲律宾的新加坡人举行的国庆招待会，与正在菲律宾进行三天国事访问的尚达曼总统见面时，介绍了他在菲律宾的鸡饭餐馆生意。他也请尚达曼总统在他带来的餐馆菜单上签名。

在菲律宾马尼拉开设了12家“中峇鲁起骨海南鸡饭”餐馆分行的许文勇（右）和妻子吴玉英，星期五与尚达曼总统见面时，请他在餐馆菜单上签名。（海峡时报）

许文勇早在1997年就到菲律宾从事房地产生意几年，之后还到过几个不同国家做生意。2019年，他看准商机，再次回到菲律宾开鸡饭餐馆。虽然遇到冠病疫情暴发，他的生意却蒸蒸日上，尤其是收到很多外卖订单，让他在这段期间还连续开设三家分店。

曾在本地工作生活菲律宾人 也想念我国美食

他说，菲律宾很少有地道的新加坡食物，他的很多忠实客户，除了有在菲律宾居住的新加坡人和外国人，也有曾经在新加坡工作和生活，并想念我国美食的菲律宾人。

接下来，他计划把更多地道的新加坡美食引进菲律宾，包括本地甜点如红豆冰。

尚达曼在招待会上致辞时说，这是他去年就职以来，第四次在海外举行的招待会上与旅居当地的新加坡人见面。

“在马尼拉和菲律宾的新加坡社群不小，你们都是新加坡的形象代言人。这意味着，你们不仅要通过专业技能和事业做出贡献，更重要的是，你们要通过与当地菲律宾人的互动，以慷慨和开放的胸怀做出贡献。 ”

他指出，我国与菲律宾的关系是一种双向的关系，我国也可以学习菲律宾人的韧性和慷慨。

共有200名旅居菲律宾的新加坡人出席招待会。

尚达曼星期五早上也参加由菲律宾亚洲协会和马卡蒂商业俱乐部主办的闭门圆桌会议，并与菲律宾环境与自然资源部秘书尤洛—洛伊扎加共用午餐。他下午出席新加坡红十字会在马尼拉举行的75周年纪念展览。