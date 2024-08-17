获颁公共服务奖章 林佑龙回馈社会不停歇

多年来，林佑龙积极投身社区公益，不仅支持各类社团组织，也关心低收入家庭，还致力于传承和保护华族文化。他因此获颁今年的公共服务奖章（PBM）。

现年59岁的林佑龙有多个身份。他是昇菘集团董事经理，集团在全岛有超过70家超市，是家喻户晓的品牌；他也是牛车水—金声公民咨询委员会赞助人，为各种活动出钱出力。

林佑龙受访时说：“我只是小六毕业的草根阶层，没想到有机会获得这份殊荣。由于以前家里也穷过，受到别人的帮助，所以现在有能力也希望帮助别人，这是我从父母身上学到的。虽然书读不多，但身上可以带手电筒，指引他人前行。”

林佑龙从小就帮忙父亲送猪到牛车水一带，与这个地方有着特殊感情。

他赞助牛车水—金声公民咨询委员会旗下的“温饱有家”活动，每个月为200多个低收入家庭，提供50元的餐卡，以减轻他们的生活压力。他也支持委员会的“欢乐有家”活动，每次帮助600个低收入家庭，免费获取生活必需品。

牛车水是新加坡早期华人聚集地，林佑龙对华族文化的保留和传承尤为重视，多年来资助牛车水农历新年与中秋节的灯饰、装饰、中秋绘画比赛和灯谜比赛等。

过去六七年，他还积极投身慈善机构新生代基金（NeuGen Fund）的多个项目，包括为小学生到大专生提供助学金。他也参与奶粉和纸尿片援助计划，专门帮助释囚及家属，为释囚的孩子提供更全面的支持。

“我重视教育，让这些孩子接受教育可以为成长打下坚实基础。真心希望社会越来越好，有钱出钱，有力出力，帮助社会由我们长辈带头，年轻人就会跟着一起贡献。”