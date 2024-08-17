15年社区服务无私奉献 吴欣杰用行动温暖社区

满腔热血投入社区项目长达15年，每年精心筹备四五项社区活动，就为了把居民紧密连系起来，传递社会的温暖。坚定的决心和无私奉献，令吴欣杰成为今年公共服务奖章（PBM）得主之一。

吴欣杰（44岁）小时候并未接触过义工服务，谈起参与社区活动的契机和启发，他说是在碧山买房落脚后的一次偶遇。

当时前副总理黄根成是碧山—大巴窑集选区议员，他积极奉献的精神让吴欣杰动容，从此加入联络所为民服务。

吴欣杰如今担任碧山东—新民公民咨询委员会财政，每年积极筹备各类大大小小的社区活动。最令他印象深刻的是新加坡50周年国庆，他和义工团队一起拍摄了约300名社区居民的照片，包括小贩、长辈、孩童等，将这些平凡而珍贵的人物照片，制作成明信片和拍照墙，留下了美好的纪念，喜迎国庆。

吴欣杰也将自己在电子产业中的专业知识带入社区。他曾经举办分享会，向有兴趣的学生与家长们介绍这一行业。

面对社区内野鸡数量过多的问题，吴欣杰受委为汤申新民阁管理野鸡数量工作小组主席，负责商讨和制定控制野鸡数量的措施。

吴欣杰说：“其实，我做这些义工和社区服务都是不求任何回报，如今获得公共服务奖章这项殊荣，受到认可，感到开心和欣慰，参与社区服务让我跳脱了自己的舒适圈，体会到不同圈子的人，在生活中面对的挑战和不容易，居民有遇到生活困扰，我都乐意去帮忙解决。”