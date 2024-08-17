尚穆根：借鉴英国骚乱事件 我国三方面维护安宁和谐

假消息、仇恨言论，加上外部势力干预，导致英国爆发13年来最严重的骚乱事件。我国虽继承英国制度，但通过强有力的法律框架、公众信任了，以及社会政策三方面，可避免类似事件上演。

内政部长兼律政部长尚穆根星期五（8月16日）在新加坡警察部队奖学金与内政团队奖学金颁奖礼致辞时发表上述看法，阐述我国在各层面的考量，以维护安宁和谐的环境。

他提到，英国上个月底爆发骚乱，蔓延到逾15个城镇，近400人被捕。暴乱者抢劫烧车、袭击警察，大肆破坏回教堂和旅馆。一些欧美国家也曾上演这类暴力事件。

尚穆根说，示威者上街的原因很多，但假消息、仇恨言论和外部势力干预这三个因素须要正视。骚乱由一起持刀袭击孩童案而起，嫌凶被传是回教徒移民，经由社交媒体传播后引起众怒。实际上，嫌凶是英国出生的基督徒。

其次，一些公众人物和网民火上添油，煽动反移民和仇外情绪，进而鼓动了暴力行为。假新闻在网上传播，背后有外部势力干预，导致骚乱愈演愈烈。

尚穆根说，新加坡建立起一套法律和政策框架。言论自由固然重要，但我国不能容忍假消息、涉及种族和宗教的仇恨言论滋长。“在新加坡，如果一个种族基于肤色和宗教而贬低他族，那么偏见就会不断积累，最终酿成暴力。我们不会允许这类事情起苗头，将采取法律行动。”

他说，过去五年，我国仅有199起关于种族和宗教的违规举报，平均每年约40起，或每3万2500户家庭有一起，显示法律框架奏效。

尚穆根说，公众对于内政团队的信任也十分重要。政策制定则须关注人民，例如让各种族互相交流建立关系。

他总结演讲时鼓励奖学金得主升学时探索不同观点，保持开放和批判的思维。

32优秀生获颁奖学金 到海内外学府深造

今年共有32名优秀生获颁奖学金，他们将到海内外学府深造，学成后加入警察部队、民防部队、移民与关卡局、内政科技局等部门。

卓恩宇（左）和蔡加恩在新加坡警察部队奖学金与内政团队奖学金颁奖礼上，分别获颁警察部队奖学金和内政科技局奖学金。（关俊威摄）

毕业自华侨中学（高中部）的卓恩宇（20岁）是新加坡警察部队奖学金得主之一。外公是警察，父亲是军人，自小听闻保家卫国的点滴，促使他成长后怀着热忱，投身公共服务领域。

五年前，他通过义工活动接触到不少年长者，得知一些人因不熟悉数码产品的使用而被诈骗，令他大有感触。“毕生积蓄被骗走，让他们很难过，同时也害怕外界异样的眼光，我学到如何问对问题，也扮演倾听者的角色。这也让我想做更多，例如想从政策上帮助社会变得更好。”

卓恩宇将负笈美国加利福尼亚大学伯克利分校修读政治学和数据科学，希望学成归来后为警察部队作出贡献。

内政科技局奖学金得主之一的蔡加恩（21岁）从小就对科技产品感兴趣，可以花上许多时间拆卸组装键盘、研究手机应用背后的逻辑。

他从英华自主中学毕业后，在国民服役和实习期间都选择了计算机工程相关的工作，学到了如何利用人工智能和科技解决各类疑难杂症，期许学成后帮助内政团队进一步数码化。

蔡加恩的61岁父亲不久前被裁退，有奖学金的资助，减轻了他家庭的财务负担。他将到美国伊利诺伊大学香槟分校修读计算机工程学。