问诊时间短滥发病假单 MaNaDr诊所被令停止远程看诊

本地MaNaDr诊所涉嫌在提供远程医疗看诊时，存在问诊时间过短、滥发病假单等不规范做法，卫生部因此指示诊所即日起停止远程看诊服务。

卫生部星期五（8月16日）发文告说，当局接到多起投诉后，着手调查MaNaDr诊所通过网站和手机应用提供远程医疗服务的情况。

当局的初步调查显示，MaNaDr诊所提供的远程医疗服务可能在临床和道德上涉及不当做法，包括对很多患者的远程看诊时间非常短、在短时间内向同个患者多次发出病假单。

为保障病人的健康，卫生部指示MaNaDr诊所从即日起，停止提供远程医疗服务，直至另行通知。

据文告，MaNaDr大量的远程问诊所用时间极短。在一个月里进行的抽样调查中，有超过10万次与患者之间的视频通话不超过一分钟，最短的甚至仅为一秒钟。

卫生部强调：“如此短的问诊时间，引发了人们对治疗安全性和质量的担忧。”

记者下载试用了MaNaDr诊所的手机应用，发现远程看诊按视频通话时长以及给医生发送的文字信息量来计费；起始诊费为13元1角，视频通话每分钟2元2角，每多发一条信息加收6角。

文告也说，诊所提供远程问诊后，在很短的期间，通常是一个月内，还会给一些病人多次开出病假单。

在一个月的抽样调查中，诊所对1500多个病人各开出了五次或更多的病假单，其中一人甚至在一个月内有19份病假单。

此外，诊所的看诊文字记录也有疑点和质量问题。这些远程问诊持续的时间很短，可是一些相应病例记录包含的信息很详细，似乎与问诊时间不符。另有两份病例记录却极其简短，可能影响患者应有治疗的连续性。

实体诊所还在运营

记者星期五傍晚约6时走访位于美芝路 Gate商场二楼的MaNaDr实体诊所。虽然它旗下的远程看诊服务已停止，实体诊所还在运营，里头有客服人员，仅有一位门诊医生值班。

值班医生杰里迈亚（Jeremiah Pereira）受访时说，他不负责网上看诊，但实体诊所的服务目前不受影响。记者在诊所时，持续有病人登门求诊。

MaNaDr远程诊所和数码平台成立于2017年，母公司为本地医疗公司Mobile Health。

MaNaDr诊所回复《联合早报》询问时说，它目前正与卫生部密切沟通，处理与远程服务许可证相关的问题。“目前我们无法提供更多详细信息。”

卫生部说，将继续对MaNaDr诊所进行调查，并在必要时对主要负责人采取进一步制裁。

黄姓美容师（33岁）受访时说，她在大约三年前下载MaNaDr诊所应用，并通过视频看医生，一般上只在有头痛感冒等小病时这样做。她认为此类服务的确非常方便且省时间。“每次门诊费约10元，如果买药还能要求邮寄到家里，另外收费。”

她说，远程看诊确实非常快速，有时少过一分钟。不过，她不觉得有什么不妥，因为去门诊医生也是问类似问题，却要排队等很久。