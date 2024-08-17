七巴士转换站8月起翻新 设优先候车区更换冷气等

政府拨出约1亿零500万元改善七个较老旧的巴士转换站，增添更便于年长者、特需者和家庭使用的候车空间，提升乘车体验。工程从8月起陆续展开，最迟2027年完工。

根据陆路交通管理局星期五（8月16日）发出的文告，七个巴士转换站位于宏茂桥、勿洛、文礼、金文泰、盛港、实龙岗及大巴窑。这些转换站是在2002年至2014年之间建成。

陆交局发言人回答《联合早报》询问时说，七个巴士转换站乘客量高，且未来没有重新发展计划，因此决定为它们翻新。陆交局也通过定期的巴士设施检讨，做了实地调查，了解是否有必要进行翻新，以及该翻新的事项。

宏茂桥巴士转换站翻新后，将增加座位和新的方向指示牌，也会设“优先候车区”，让年长者和行动不便者等巴士或上下车更便利。（陆交局构想图）

陆交局说，工程将着重改善无障碍通行，增添类似新巴士转换站所设有的设施。例如，在候车处旁设“优先候车区”，让年长者和行动不便者等巴士或上下车更便利；增加座位；为地面铺设协助视障者辨认方向的凸纹及在扶手上加盲文点字（Braille）；建设方便轮椅进出的厕所、育婴室、有儿童设施的家庭厕所等。

其他工程包括更换和翻新冷气系统和照明，以及翻新员工休息室和客服中心。

施工期间不影响巴士运作

陆交局说，施工期间将不会影响巴士运作。若需要在乘客上下车的候车处动工，则会逐个进行，减少对乘客的不便。陆交局也会和公共交通业者合作设立指示牌，并采取措施减少噪音和灰尘。

勿洛居民孙阿来（81岁，退休者）说，勿洛巴士转换站的设施整体还好，但要是可以重铺地砖，采用比较适合轮椅的材质会更好。“下雨时，这里的地砖蛮滑的，很多女佣推轮椅都推得很吃力，尤其当轮椅已经用到没有什么轮胎纹了。”

不时会在勿洛巴士转换站搭车的王姓乘客（86岁，退休者）说，巴士转换站内若能放轮椅让乐龄使用，那更好。“老了比较没有力，我的巴士候车处又很远，从门口走过去要10多分钟，要是有轮椅，那就方便很多。”

育有一名五岁女儿的钟楚盈（39岁，家庭主妇）外出时会推儿童推车。她指出，实龙岗巴士转换站已经有“优先候车区”，但可惜旁边没有座位。

“老人小孩可以优先上车，不过还是要站着等车。这对那些脚没有力的年长者就很辛苦。而且家长排队时，要是小孩能在我们的视线范围内坐着，我们也觉得安全些。”