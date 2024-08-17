我国两机构参与合作 改善菲律宾达义市妇孺健康

由竹脚妇幼医院领导的新保集团杜克—国大妇幼保健研究中心联合淡马锡基金会，以及菲律宾首都马尼拉的达义市，展开改善当地母婴健康的合作。

优化当地母乳捐赠设施

其中一个合作项目，是优化当地的母乳捐赠设施。竹脚妇幼医院两年前启用母乳捐赠站，让母亲可随时把母乳放进冷藏储存柜，以捐赠给有需要的婴儿。通过合作，达义市（Taguig City）接下来也可期待迎来类似的母乳捐赠站，进一步优化当地的母乳捐赠生态系统。

合作计划的其他内容还包括解决达义市孕妇和新生儿死亡率攀升的问题，以及打造更完善的妇孺保健体系。

尚达曼：投资于生命最初阶段 可获个人社会及经济回报

正在菲律宾进行国事访问的尚达曼总统星期五（8月16日）下午到访达义市政府办公室了解这项计划，并对提升妇孺健康的工作，表示支持和肯定。

他发言时说，从任何投资中获得的最大社会回报，来自孕妇健康和孩童生命的最初阶段，尤其是出生后的首两年。不过，全球却有约三分之一的孩童因生命初期遭遇的束缚，无法完全施展潜能。

尚达曼认为，父母、社会和医学界的一员，有责任确保这些孩童能过上更好的生活。这包括提供更好的教育，再来是将来在工作、收入，以及承担家庭和社会责任的能力。

他说：“因此，我使用社会回报（social returns）这个经济学术语，是因为当我们投资于生命的最初阶段，我们（获得的）不仅是个人回报，而是为整个社会和经济的回报。”

合作谅解备忘录于星期五（8月16日）早上在我国卫生部长王乙康和达义市市长卡耶塔诺（Lani Cayetano）的见证下签署。王乙康是陪同尚达曼进行国事访问的其中一名部长。

我国的妇幼保健研究中心三年前成立后，与几家海外机构建立了合作关系，但这是中心首次与海外城市合作。

由新保集团杜克—国大妇幼保健研究所中心副处长兼竹脚妇幼医院内分泌科主任与资深顾问医生叶国平教授带领的团队，也在本周访问达义市，与当地和淡马锡基金会的代表出席母婴健康研讨会，并参观当地为母亲和儿童服务的相关设施，了解当地面对的问题。

王乙康致辞时说，我国医护人员虽然忙碌，但他们依然致力于跨出国界为提升这个区域的医疗水平做出更大贡献。“我认为，这就是医疗保健的精神，总是希望帮助他人，也不希望自己局限于帮助眼前的社群。

卡耶塔诺说，达义市的医疗团队去年到访竹脚妇幼医院后得到启发，也为完善当地的妇孺保健系统有了更伟大的梦想。“这种合作不仅能提高我们提供优质医疗服务的能力，还能帮助我们采用在新加坡取得成效的最佳做法和创新解决方案，并在达义市乃至菲律宾全国实施。”

淡马锡基金会提供212万元催化资金

淡马锡基金会也在星期五与菲律宾社会企业CareSpan Asia签署赠款协议，提供212万新元的催化资金，在接下来三年为达义市35万有需要的市民，提供更好的初级医疗保健服务。资金也将用于创建电子病患记录系统，有助于规划未来的医疗保健计划。