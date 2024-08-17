南洋客属总会与茶阳（大埔）会馆联办盛宴 彰显客家社区团结精神

南洋客属总会欢庆成立95周年，与迈入166周年的茶阳（大埔）会馆联办盛宴，同时欢庆新加坡59岁生日，于星期六（8月17日）在滨海湾金沙筵开250席，邀请来自五湖四海的逾百名外宾，以及老人院200多名年长者同欢共乐。

这是南洋客属总会和茶阳（大埔）会馆首次联办宴会，主宾是副总理王瑞杰。晚宴筹委会主席是客总前会长、茶阳（大埔）第一副会长兼茶阳基金会主席何谦诚。

在南洋客属总会95周年和茶阳（大埔）会馆166周年联欢晚宴上，两个会馆的董事与主宾副总理王瑞杰（前排右12）在客家土楼模型前合影。（龙国雄摄）

王瑞杰：客属会馆促进文化推广及青年交流 望支持企业转型

主宾副总理王瑞杰致辞时赞扬客总、茶阳（大埔）会馆和其他客属会馆，多年来不遗余力帮助和凝聚客家人，如冠病疫情期间客总在网上推出《狮城说客》系列推广客家文化，与会员保持互动与联系。客总和茶阳（大埔）将组团到中国深圳与科技企业交流，王瑞杰认为这类海外交流有别于以往的寻根团，为年轻会员提供出国浸濡机会，是非常好的新尝试。

王瑞杰说，客家过番客在新加坡建国历程中扮演了重要角色。他鼓励总会通过不同形式，比如设立历史文物馆、出版书籍、记录口述历史，更好地记录和讲述客家人对建国的贡献。客属会馆也能通过奖学金或助学金，让年轻人接触会馆，引发他们的兴趣，鼓励他们研究宗乡会馆的历史和文物，从而加深他们身为新加坡华人的身份认同感。

与此同时，新加坡企业转型步伐不能停，应对当今变幻莫测的国际环境，更应该保持企业竞争力和劳动队伍雇佣性。王瑞杰指出，政府通过产业转型蓝图（ITM），支持企业数码化、提高生产力和采用新科技，也支持企业国际化，取得不俗的成绩；从2016年至2023年，我国的经济实际增值，每年增长达2.8%，人力生产力每年增长2.1%，居民的中位数收入增长了1.5%。王瑞杰呼吁客总和属下会馆，以及在场的成功 “头家”们也为企业转型尽一份力，共同打造更繁荣、更美好的新加坡。

南洋客属总会会长刘智评（左一）在晚宴筹委会主席何谦诚（左二）的陪同下，将客家文化美食节筹得的超过234万元善款，移交给同济医院主席杨应群（右一），由副总理王瑞杰（右二）见证。（龙国雄摄）

南洋客属总会会长刘智评致辞时说，客总从2024年初就着手筹备一系列庆祝活动。4月28日客家文化美食节掀开庆祝活动序幕，为同济医院筹得超过234万善款。7月26日客总和茶阳（大埔）联办高尔夫球赛。8月底两家会馆组成的考察团将共赴中国深圳，与当地主要的工商科技企业交流。

客总将在10月5日举办95周年庆典压轴活动，客总属下华乐团与合唱团将举办慈善义演，为中华医院筹募医药基金。10月底客总将率团前往中国洛阳，参加第33届世界客属恳亲大会。

新加坡茶阳（大埔）会馆会长何祥兴致辞时提到，茶阳（大埔）2023年举行盛大的165周年庆祝活动，2024年原本没有计划举办大型活动，既然有机会与南洋客属总会共同举办这次晚宴，董事会全心全意支持。这种合作产生协同效应，有效地利用资源，同时也标志着客家社区的团结与合作的历史性时刻。

筹委会为晚宴宾客准备了杯垫和保温瓶作为伴手礼，由慈光学校特需学生参与设计，取饮水思源之意。客总配合晚宴特设的客总大厦维修基金，得到乡亲大力支持，筹得150多万元。

南洋客属总会由丰永大公会、应和会馆、丰顺会馆、永定会馆、惠州会馆、广西暨高州会馆和茶阳（大埔）会馆七大会馆发起成立，后得其他属会加入。