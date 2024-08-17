较危险猴痘病毒迟早传至本地 王乙康：我国要有备无患

随着瑞典证实出现首起感染较危险猴痘毒株病例，卫生部长王乙康指这类猴痘病毒传至新加坡只是时间问题。当局已提高警惕，规定入境时通报健康状况、隔离疑似病例和密切接触者，将是现阶段第一线防疫措施。他呼吁民众保持良好卫生习惯，继续正常生活。

王乙康星期六（8月17日）出席全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）在武吉坎贝拉综合体育及社区中心举办的技能与职业展后，接受媒体采访。

猴痘在非洲散播情况堪忧 但目前对我国风险不高

他说， 猴痘在非洲散播的情况令人担忧，但目前评估对我国造成影响的风险不高。这主要是因为通报确诊病例的非洲地区和新加坡没有直航班机。

“目前对本区域风险不高，但经过一段时间，它应该会散播到中东、欧洲，来到新加坡只是时间问题。我们要有备无患，了解这个病毒，包括它如何散播、杀伤力多大、如何阻止，再用正确方式应对。”

新加坡是区域航空枢纽，王乙康指当这波猴痘疫情扩散至非洲以外的地区时，很可能会随着航班往来传至新加坡。

他促请民众在多了解猴痘病毒信息的情况下，继续正常生活和保持良好的卫生习惯。

猴痘病毒主要有两个分支：一个是中非株猴痘（Clade I），它的死亡率较高，约3.5%至4%；另一个是死亡率低于1%的西非株（Clade II）。目前在非洲散播的猴痘病毒，主要是中非株和新变种毒株（Clade Ib）。

截至8月10日 本地累计12起猴痘病例

根据卫生部数据，今年截至8月10日，本地累计12起猴痘病例。 其中在第32周即8月4日至10日，有两起新确诊病例。卫生部星期四（15日）发布的文告透露，到目前为止，在我国境内诊断出的猴痘病例，都属于病情较轻微的西非株猴痘，且大多数病例都是在2022年和2023年猴痘在全球暴发期间确诊。

卫生部说，我国医疗体系能有效诊断和管理猴痘病例。王乙康也强调，不会对猴痘疫情的散播和死亡率掉以轻心，但目前没有证据显示，猴痘会经由空气传播。

在猴痘疫情严重的刚果，今年以来已通报超过530起死亡病例。世界卫生组织星期三（14日）再次将猴痘疫情列为全球突发公共卫生事件，这是世卫最高级别的警报。 除了瑞典出现确诊病例，位处亚洲的巴基斯坦星期五（16日）也证实，有三名来自阿联酋的旅客确诊感染猴痘。

专家：病毒变异散播潜力大 但杀伤力较温和

传染病专家梁浩楠医生接受《联合早报》访问时说，通报及隔离是现阶段最有效的防疫措施。因病毒已出现变化，频繁接触或遭传染，导致它出现很大的散播潜力，但具体散播程度无法知晓。

他指目前看起来病毒杀伤力较温和，多数确诊者能存活，因此促请大家无须过度担忧。

“如果出现异常皮疹，不要惊慌，先去看医生，若有疑问，请自我隔离。”