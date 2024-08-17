较危险猴痘病毒迟早传至本地 王乙康：我国要有备无患

卢慧菁

发布 /
发布 / 2024年8月17日 9:03 PM
全国职工总会就业与职能培训中心在武吉坎贝拉综合体育及社区中心举行技能与职业展，卫生部长王乙康（白衣）与求职者交流。他之后接受媒体采访时说，猴痘在非洲散播的情况令人担忧，但目前评估对我国风险低。 （海峡时报）
全国职工总会就业与职能培训中心在武吉坎贝拉综合体育及社区中心举行技能与职业展，卫生部长王乙康（白衣）与求职者交流。他之后接受媒体采访时说，猴痘在非洲散播的情况令人担忧，但目前评估对我国风险低。 （海峡时报）

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随着瑞典证实出现首起感染较危险猴痘毒株病例，卫生部长王乙康指这类猴痘病毒传至新加坡只是时间问题。当局已提高警惕，规定入境时通报健康状况、隔离疑似病例和密切接触者，将是现阶段第一线防疫措施。他呼吁民众保持良好卫生习惯，继续正常生活。

王乙康星期六（8月17日）出席全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）在武吉坎贝拉综合体育及社区中心举办的技能与职业展后，接受媒体采访。

猴痘在非洲散播情况堪忧 但目前对我国风险不高

他说， 猴痘在非洲散播的情况令人担忧，但目前评估对我国造成影响的风险不高。这主要是因为通报确诊病例的非洲地区和新加坡没有直航班机。

“目前对本区域风险不高，但经过一段时间，它应该会散播到中东、欧洲，来到新加坡只是时间问题。我们要有备无患，了解这个病毒，包括它如何散播、杀伤力多大、如何阻止，再用正确方式应对。”

新加坡是区域航空枢纽，王乙康指当这波猴痘疫情扩散至非洲以外的地区时，很可能会随着航班往来传至新加坡。

他促请民众在多了解猴痘病毒信息的情况下，继续正常生活和保持良好的卫生习惯。

猴痘病毒主要有两个分支：一个是中非株猴痘（Clade I），它的死亡率较高，约3.5%至4%；另一个是死亡率低于1%的西非株（Clade II）。目前在非洲散播的猴痘病毒，主要是中非株和新变种毒株（Clade Ib）。

截至8月10日 本地累计12起猴痘病例

根据卫生部数据，今年截至8月10日，本地累计12起猴痘病例。 其中在第32周即8月4日至10日，有两起新确诊病例。卫生部星期四（15日）发布的文告透露，到目前为止，在我国境内诊断出的猴痘病例，都属于病情较轻微的西非株猴痘，且大多数病例都是在2022年和2023年猴痘在全球暴发期间确诊。

卫生部说，我国医疗体系能有效诊断和管理猴痘病例。王乙康也强调，不会对猴痘疫情的散播和死亡率掉以轻心，但目前没有证据显示，猴痘会经由空气传播。

在猴痘疫情严重的刚果，今年以来已通报超过530起死亡病例。世界卫生组织星期三（14日）再次将猴痘疫情列为全球突发公共卫生事件，这是世卫最高级别的警报。 除了瑞典出现确诊病例，位处亚洲的巴基斯坦星期五（16日）也证实，有三名来自阿联酋的旅客确诊感染猴痘。

专家：病毒变异散播潜力大 但杀伤力较温和

传染病专家梁浩楠医生接受《联合早报》访问时说，通报及隔离是现阶段最有效的防疫措施。因病毒已出现变化，频繁接触或遭传染，导致它出现很大的散播潜力，但具体散播程度无法知晓。

他指目前看起来病毒杀伤力较温和，多数确诊者能存活，因此促请大家无须过度担忧。

“如果出现异常皮疹，不要惊慌，先去看医生，若有疑问，请自我隔离。”

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