涉冒用Singpass户头借贷逾200万元 36岁男子被控

使出各种伎俩蒙骗受害者，借机冒用他们的Singpass户头申请贷款，将贷款直接汇入个人户头。36岁男子被指在九个月内涉及超过200万元的诈欺案，落网后被控上法庭。

新加坡籍被告吴云迪（译音）星期六（8月17日）先被控一项诈欺罪名，指他在去年11月20日欺骗优信银行（Trust Bank）为一名客户申请贷款3万2900元，银行不慎受骗，批准并交付了这笔贷款。

新加坡警察部队星期六发文告说，警方从去年11月至今年8月陆续接获本地银行的数起报案，指处理银行贷款申请时发现提呈的文件有异样。银行发现问题时，总额超过200万元的贷款已经发放，而大部分贷款都延迟偿还或仅偿还部分，对银行造成重大损失。

警方在调查过程中，同时接获多名受害者的报案，声称有人在他们不知情或未经同意下，以他们的名义在本地银行取得贷款。

初步调查显示，一名36岁男子涉嫌通过各种伎俩侵入受害者的Singpass户头，例如冒充银行代表推销信用卡，或冒充汽车经销商替受害者贷款。受害者被男子诱导扫描QR码或点击钓鱼链接后，男子得以登入受害者的Singpass户头，接着向银行申请贷款，款项则直接汇入他的个人银行户头。

中央警署和兀兰警署的查案人员经过后续调查，最终在星期四（15日）逮捕男子，并起获一台手机、两台笔记型电脑和17张电话卡（SIM）作为证物。

被告吴云迪面控后，还押在中央警署，期间可被带出调查。案展8月23日过堂。

根据刑事法典第420节条文，若诈欺罪名成立，可面对最长10年监禁和罚款。警方强调严正看待涉嫌参与诈骗活动者，违例者将被依法严惩。

欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料将被保密。