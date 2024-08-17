烂醉驾车撞飞三骑士 男子判监八月四周吊照罚款

奥迪驾驶员酒后开车，一连撞上三名夜骑的脚车骑士，但因烂醉完全不记得撞了人，事后也没停下帮忙，直接扬长而去，星期五被判坐牢八个月四周、罚款5000元，以及吊销驾照七年。

被告穆罕默德（41岁）星期五（8月16日）承认三项包括酒驾、没有注意路况导致他人重伤，以及作为涉事驾驶员事后没有下车协助的控状。

三名伤者分别是一名48岁男子和一对47岁的同龄夫妻，他们当时和另两人一起骑行。

根据案情，事件发生在2022年6月4日凌晨2时零6分，地点是在尼诰大道立交桥上。

被告在前一晚（3日）11时，在黄金购物中心的一家酒吧，喝了四杯掺水的芝华士（Chivas）烈酒，在感觉“嗨”后离开。

三名伤者则是在凌晨1时50分，于尼诰大道往基里玛路方向的道路骑行，并且骑在最左边车道。当时伤者夫妻并行骑车，男伤者则骑在他们后方。事发时，三人都穿着安全配备，脚车也开着车灯。

被告开着黑色的奥迪，行驶在尼诰大道的中间车道，但突然从第二条车道切换到第三条车道，结果先撞上男伤者，导致对方被抛飞，脸朝地面落下。接着，被告再撞上伤者夫妻，丈夫因撞击力而向前倾倒，妻子则是跌下脚车撞到路障。

被告不知撞伤人。

被告当时已经喝醉，完全不记得撞倒三人，事后不仅也没有停下帮忙，还加速驶离现场。

三名伤者的队友见状后，马上求救，请人帮忙拨电召救护车。一群脚车骑士和两辆车子也停下帮忙报警，并且协助在场指挥交通。

完整报道，请翻阅2024年8月17日的《新明日报》。