油池生活走廊启用 为社区生活增添乐趣

甘榜亭、树屋游乐场、康疗花园……超过500名居民一大清早聚集在油池生活走廊上散步玩乐，享受早晨的悠闲时光，无论男女老少都玩得不亦乐乎。



经过为期一年半的开发，长800米、建于油池地铁站高架轨道下的油池生活走廊（Yew Tee Lifestyle Corridor）星期六（8月17日）正式启用，由马西岭—油池集选区议员任梓铭主持开幕仪式。



生活走廊的设施主要分为三段，第一段是石油桶主题休闲区和水上乐园，目前尚未完工；第二段有树屋游乐场、足球场、能容纳千人的甘榜亭（Kampung Pavillion）；第三段包含康疗花园、老年健身角落、露天圆形剧场等。



任梓铭说，油池生活走廊从地铁站一路延伸到翻沙水道，其中的设施适合各个群体的居民使用。“休闲区和游乐场可供家庭和小孩尽情玩乐，康疗花园能让年长者多运动保健。我们将陆续在这里举办更多有趣的活动，希望社区每个居民都能充分利用这个空间，为生活增添更多乐趣。”



开幕仪式标志着走廊三分之二的设施已完工，第一段的水上乐园部分将于今年11月投入使用。油池社区也于走廊开幕仪式当晚在甘榜亭举办国庆千人宴，让居民同欢庆。



另外，生活走廊旨在记录油池作为农村的历史，由于第二次世界大战期间被用于储存石油，“油池”（英文名Yew Tee源自潮州话）因此得名。为此，设计师也特意设计了一个以石油桶作为主题的游乐场，以及街头小贩、鸡鸭等一些“甘榜”元素的雕像。

居民彭桂香（65岁，退休）接受《联合早报》访问说，她对于整个走廊的设施都很满意，特别是康疗花园，非常适用于逐渐老龄化的社区。“一大早还未正式开幕就已经有很多居民下来玩，老人健身区还有小型的弹跳蹦床，甘榜亭更是适合我们举办社区活动和做义工，例如接下来的中秋节就可以开始安排。”



在油池住了15年的李爽（41岁，幼儿园教师）则说，她一直都很想让两个孩子多去游乐场，可惜住家楼下只有停车场，通常需要带孩子去到海军部或是裕廊东商场等比较远的游乐场。

“我也是社区幼儿园的老师，每周需要带学生进行户外活动，以前他们只能在附近的游乐设施玩，那里非常小，学生都觉得无聊，但是今天的游乐场完全是他们期待的样子。”

油池生活走廊是马西岭—油池团队2020年五年发展计划的一部分，由团队连同建屋发展局等机构一起构思。地铁高架轨道下的空间使用，日后将成为当局在其他社区开发类似设施的参考。