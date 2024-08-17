就业与职能培训中心三巴旺办职业展 1500职缺让居民就近求职

全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）与24家来自餐饮、零售、酒店、物流等行业的企业，在三巴旺举办技能与职业展，提供约1500个就业机会，方便邻近居民求职。

同时是三巴旺集选区议员的卫生部长王乙康，星期六（8月17日）为这项在武吉坎贝拉综合体育及社区中心举行的两天职业展致辞时说，新加坡没有严重的就业问题，经济发展驱使企业继续投资和增设工作岗位。他乐见就业与职能培训中心与雇主合作，为三巴旺一带居民提供更多就业机会。

职总助理秘书长、就业与职能培训中心总裁林芝菁受访时说，一些求职者希望上班地点靠近住家，也有须兼顾家庭的妇女希望在邻里找份兼职工作，因此他们决定到邻里办职业展，以满足需求。

在场设摊的企业包括快餐连锁店肯德基、送餐平台foodpanda等。提供私人交通服务的兀兰交通（Woodlands Transport）发言人受询时透露，他们准备招聘至少20名新员工，待填补的职缺包括巴士司机、拖车头司机、修车技师、旅游顾问等。

王乙康主持邻里求职平台推介仪式 4500个工作机会发布

王乙康也为就业与职能培训中心的邻里求职平台（Heartland Job Portal）主持推介仪式，同时见证中心与职总恒习、求职平台JobStreet Express、MCI就业服务签署谅解备忘录。

通过职业展及新推出的邻里求职平台，就业与职能培训中心与各企业共提供约4500个工作机会，包括专业人士、经理、执行员与技师（PMET）职位。

e2i与ServiceSG合作 提供职业辅导助1万名PMET

就业与职能培训中心也与ServiceSG中心合作，扩大职业辅导、职业配对和技能咨询服务。双方日后将在全岛多个ServiceSG中心，举办就业相关工作坊，以协助1万名PMET。

毕业自义安理工学院的达里尔彼得（Darryl Peter Jeret，25岁）拥有自动化及机械电子学专业文凭。他通过武吉坎贝拉ServiceSG中心的职业导师，接受量身定制的就业辅导，了解自己的强项并增进面试技能。

达里尔彼得之后顺利在一家工程企业找到工作，担任助理工程师，目前已正式上班三个月。