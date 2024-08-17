309名中小学生获华助会表扬

小时候不喜欢念书，直到参加华社自助理事会的补习课，武吉巴督中学中三学生洪伊瑄从此发现了学习的乐趣，并在补习教师的鼓励下，展现积极的学习态度和良好的品格，努力考取好成绩。如今她获颁华助会品格与学习态度优异奖及学业优秀奖。

在补习班发现读书乐趣 克服挑战实现目标

现年15岁的洪伊瑄小学成绩不好，爸爸帮她报名上华助会的补习班，使她逐渐对“读书”这件事改观，并领悟到读书的重要。

洪伊瑄说：“我可以在没有任何顾虑的情况下提问和表达疑惑，老师们非常耐心并鼓励我，我学会了只要有正确的心态，在老师的协助和家人的支持下，就能克服挑战，实现目标。”

洪伊瑄指出，华助会提供良好的学习环境，增强了她的自信心，这体现在她即便对某些问题不完全有把握，也能无畏地在白板上解题。洪伊瑄立志成为专业羽毛球运动员，在兼顾学业的同时进行严格的训练，希望未来能够代表新加坡参加国际比赛。

2024年华助会品德与学习奖颁奖典礼（前称补习计划颁奖典礼）星期六（8月17日）在新加坡知新馆举行，活动主宾是交通部长兼财政部第二部长及华助会董事徐芳达。

本届共有309名学生获奖。254名中小学生获颁 “学业优秀奖” 或 “学业进步奖”，表扬学生们去年的补习科目成绩取得明显的进步；55名中小学生获颁 “品格与学习态度优异奖”，赞赏他们在补习时的良好品格和积极学习态度 。

华助会补习计划于1993年推行，参与补习课的学生超过1万人。

英文教师把课程变得更生动有趣

另一名得奖学生是就读四德小学四年级的潘俊仁（11岁），他获颁双项学业进步奖和单项学业优秀奖。

潘俊仁付出的努力，让他在数学、英文与科学三个科目中都取得了进步。他特别感激华助会的英文教师，把课程变得更生动有趣，也激发了他对学习英文的兴趣。

他说：“老师会配合不同节日营造出不同的情境，并布置教室，使课堂内容更加活泼，令我最印象深刻的是万圣节。我的补习班有大约五至10名学生，人数少，老师可以更专注在我身上，解答我的各种问题。”

下课后，潘俊仁每晚会确保自己有足够的休息和睡眠时间，以便隔天集中精神专心听课。

除了成绩进步，潘俊仁还获选为学校颁奖典礼的司仪，这让性格内向的他有机会锻炼演讲技巧，变得更勇敢。他希望未来能有更多担任司仪的机会。