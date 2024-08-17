圣淘沙巴拉湾海滩恢复水上活动 拉扎鲁斯岛业者生意恢复约八成

圣淘沙多一个海滩巴拉湾海滩获准恢复水上活动。日前已恢复水上活动的南部岛屿拉扎鲁斯岛的访客也回流，岛上的水上活动业者反映生意恢复约八成。

圣淘沙发展局星期六（8月17日）在脸书贴文宣布，巴拉湾海滩获准恢复水上活动。

贴文也提到，丹戎海滩（Tanjong Beach）待水质恢复正常水平后，就能恢复水上活动。岛上另一个海滩西乐索海滩已于8月3日恢复水上活动。

8月17日至9月1日三周末 免费快艇往返圣淘沙与拉扎鲁斯岛

另一方面，拉扎鲁斯岛全面恢复水上活动的首个周末，不少公众乘免费快艇，登岛进行水上活动。

从8月17日至9月1日的三个周末，公众可免费搭乘快艇，往返圣淘沙升涛湾码头和拉扎鲁斯岛，先到先得。

《联合早报》记者星期六早上乘免费快艇前往拉扎鲁斯岛，每趟快艇可载送12名乘客，早上9时到11时约七趟快艇都满员。据观察，这期间至少有数十人在岛上进行各种水上活动，不少游艇也停留在附近海域，让船上乘客下水游泳划船等。

拉扎鲁斯海上运动中心（Lazarus Sea Sports Centre）负责人王开业（51岁）受访时说，受漏油事故影响，鹰湾海滩（Eagle Bay Beach）关闭约两个月期间，运动中心完全无法营业，因此他们想了不少促销活动，希望海滩重开后生意能尽快恢复到以往水平。

他说，中心本周末推出的特别活动，包括与新加坡皮划艇总会合作，对方提供立桨冲浪板（Stand Up Paddle Board）教学，参与者只需支付5元的相关费用。

“我们经营水上活动生意，例如出租水上自行车、皮划艇、立桨冲浪板等，所以受漏油事故的冲击也最大。以恢复水上活动的第一个周末看来，目前生意恢复至八成左右，但预计还须要一段时间才能完全恢复。”

在岛上经营豪华露营的Into The Woods，生意近期也开始显著回弹。公司营运经理拉兹（32岁）受访时说：“漏油事故后因为停止水上活动，豪华露营帐篷的入住率猛跌约50%。但生意自上周开始好转，如今周末入住率已完全恢复，未来四个周末的订房率达到100%，平日的入住率则还在恢复中。”

圣淘沙发展局提供租金延迟及免费船只接送等援助

至于业者之前是否获得哪些援助，圣淘沙发展局发言人受询时说，当局向岛上所有业者提供延后一个月付租金的选项，有部分业者选择接受。“除了延迟付租金外，圣淘沙发展局也协助业者开展营销活动，并在三个周末提供免费船只接送服务，以及免费使用玻璃温室。”

岛上的餐饮业者将在上述三个周末，利用玻璃温室开设快闪咖啡厅。

乘免费快艇的公众李清治（60岁，电子从业员）说：“我们一家四口是看到沙滩重开的消息后，特地来搭免费快艇前往拉扎鲁斯岛游玩。因为是第一次来，所以我们都非常期待到岛上探索或尝试水上活动。”

公众潘慧敏（30岁，市场营销经理）则说：“我们一直都在等漏油事故带来的影响消退，如今终于可以和好友来岛上玩立桨冲浪板，我们都很高兴。”