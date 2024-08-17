借助数据分析 改善公厕清洁水平

公共厕所的卫生状况常遭到诟病。一个团队研发推出公厕实时反馈系统，通过分析收集到的数据，力求改变“投诉后得不到解决”的常态，将各个利益相关方汇聚一起，共同找到改善公厕清洁水平的可行方案。

政府开源科技部（Open Government Products）与新加坡生态基金（SG Eco Fund）合作，在5月18日至6月22日举办为期一个月的“向善编程马拉松”（Build for Good Hackathon）活动，让参与者根据所选的社会问题，开发科技解决方案并进行产品测试。

400名申请者中的80人获选组成19个小组参赛，针对公共卫生、食物垃圾、环保等课题，提供各种解决方案来改善新加坡的环境。

公厕实时反馈系统Report Lah!是最终获胜的五个小组之一。这五个小组在过去八周参加了今年首次推出的加速计划，它们的五个项目于星期六（8月17日）正式发布。

在加速计划下，政府开源科技部和新加坡生态基金提供高达10万元资金，科技行业专家和环境初创企业创始人提供指导。

Report Lah!团队设计的厕所反馈系统，目前有六台部署在两家咖啡店和一家食阁。这个系统能为利益相关者提供实时更新数据，帮助他们更好地了解问题并对症下药，以改善公共厕所的清洁状况。

反馈系统有中英文界面 未来计划增加其他语言

团队成员之一王嘉骏（32岁，人道主义事业技术人员）受访时说，系统使用平板电脑供用户提交反馈，可反映的情况包括没有洗手液、垃圾桶已满、洗手盆肮脏、卫生纸用完、马桶不能冲水，以及地板湿滑这六大常见问题。他说：“反馈系统不仅有中英文界面，未来还计划增加其他语言，而且示意图是立体的，以确保每个人都看得懂。”

另一名成员邓伊廷（22岁，国大商业分析专业三年级生）说，系统在九天内就收到216份反馈，反馈最多的三大问题是地面湿滑或肮脏、马桶堵塞以及没有卫生纸。数据显示，同一家咖啡店或食阁的男女厕出现的状况有差异，女厕常见问题是垃圾桶满，男厕则是马桶堵塞。她透露，接下来团队计划在九家咖啡店设置至少18台反馈系统。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明出席颁奖典礼并做总结时透露，智慧国计划推出至今已10年，黄循财总理预计在六周后正式推出智慧国2.0计划。

她说，回顾这10年历程，计划始于一个简单的想法，即科技可以帮助人们更好地生活。然而，大家也不能只被科技的亮点吸引，重点是如何有效运用科技来改善生活体验。

“我认为你们的项目很好地体现了这一精神，我希望在这10年的历程之后，这种自下而上的努力和势头能够持续下去。”

另一胜出团队研发方案 将食品废物转为鱼饲料

另一胜出团队SUS Feed则将食品废物转化为可持续、经济和营养丰富的鱼饲料。具体步骤包括去除水分和污染物、混合并研磨食品废物，然后制成颗粒状，最后再烘干。

SUS Feed团队告诉记者，他们已验证了技术门槛较低的观赏鱼市场对团队生产的饲料的需求，市场前景良好。

成员之一陈俊恩（21岁，全职国民服役人员）受访时说，团队的目标是获得商用搅拌机等设备，以便扩大生产规模，在一周内生产100公斤鱼饲料。另一名成员邱元昇（23岁，在职大学生）则透露，团队未来不排除向当局申请执照，将鱼饲料供应给本地的养殖场。