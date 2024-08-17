新菲可在持续发展领域 探索更多合作空间

新加坡和菲律宾可以在可持续发展领域探索更多合作空间，新加坡企业有意探讨在菲律宾投资太阳能、风能、地热能等再生能源领域。两国也可合作保护生物多样性，例如投资于修复森林和修复退化的土地等方面。

尚达曼总统星期六（8月17日）接受本地媒体采访，总结对菲律宾的国事访问。他说，新加坡要实现净零排放目标，除了靠自己减少碳排放，也得与邻国合作。

他认为，菲律宾在减排和获取碳信用方面拥有巨大的潜力和优势，包括通过修复和保护森林及湿地、提前淘汰燃煤发电，以及开发太阳能、风能和地热能等清洁能源。

两国在尚达曼访菲期间签署的两个谅解备忘录之一，就是关于碳信用交易。尚达曼说，他与菲律宾总统小马可斯都希望两国尽快踏出下一步，达成一项具有法律约束力的执行协议。

尚达曼随后在脸书贴文说：“很多公司都期待具有法律效力的执行协议能落实，希望这会在一年内（发生）。这样一来，公司企业就可利用碳信用，在可持续项目上展开合作。”

他指出，新加坡公司也对碳信用感兴趣。淡马锡控股旗下绿色投资公司GenZero、吉宝有限公司和菲律宾阿亚拉集团旗下能源公司ACEN就展开合作，探讨如何利用转型碳信用，协助菲律宾加速淘汰燃煤发电厂。

尚达曼在离开菲律宾之前，走访了亚细安生物多样性中心，并种下一棵紫檀树苗。紫檀是菲律宾的国树，当地人称之为纳拉（Narra）。